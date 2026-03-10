新日本プロレス１０日岡山大会の「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ（ＮＪＣ）」２回戦で、鷹木信悟（４３）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）を下し、準々決勝（１５日、山梨）に進出した。

持ち前のハツラツファイトを展開した鷹木は、何と１７０キロのファレの巨体をブレーンバスターで投げ飛ばし、パンピングボンバーを決める。ところが場外からＨ．Ｏ．Ｔの金丸義信がレフェリーの足を引いてカウントを妨害されると、介入してきたディック東郷のパウダー攻撃を浴びてしまう。

さらには悪の連係から急所への手刀、ファレのエルボードロップを投下されたが、今度は放送席から飛び出した外道がレフェリーの気を引いてカウントを許さない。金丸のウイスキーミストを東郷に誤爆させ、自身がファレにウイスキーミストを噴射。後頭部へのパンピングボンバーから最後はパンピングボンバー固めで逆転の３カウントを奪ってみせた。

大量のウイスキーを口に含んだ鷹木は「俺、アルコール弱いから結構危なかったよ。もうなんか精神的に来ちまった」とボヤきつつも「だが、勝ちは勝ちだ！ ファレとの初シングルに勝ったんだ。これは大きいぞ。正直なところを言えば、ああいう乱入ではなく、男と男の１対１、真っ向勝負をやりたかったね」と安堵の表情。

その上で２０１４、１７年大会の準優勝者のファレに対し「ＩＷＧＰにも何度も挑戦してる…分かってるぞ、ファレ！ お前の野心はこんなもんじゃねえってな。本当にそのままＨ．Ｏ．Ｔにいるままでいいのか、コノヤロー。いずれにせよ、いつでもアイツとはシングルやってやるからな」と呼びかけていた。