■ミラノ・コルティナパラリンピック アルペンスキー女子スーパー複合（日本時間10日、トファーネ・アルペンセンター）

アルペンスキー女子スーパー複合（座位）が行われ、村岡桃佳（29、トヨタ自動車）が5位に入り、今大会2個目のメダル獲得はならなかった。

スーパー複合は、高速系種目のスーパー大回転と技術系種目の回転を1本ずつ滑り、そのタイムの合計で順位を競う。前日にスーパー大回転で銀メダルを獲得した村岡は最初のスーパー大回転をトップと7秒56差の4位とすると、巻き返したい回転だったが、53秒22とスピードが出ず5位に終わった。

この種目では、過去2つのメダルを獲得（平昌銅、北京銀）している村岡だが、昨年11月中旬にイタリアで合宿中に転倒し、左鎖骨を骨折。緊急帰国し手術を行い、リハビリを経て、雪上に戻ったのは2月中旬。今シーズンは実践の試合には一度も出場せず、ぶっつけでパラリンピック本番を迎えた。それでも9日のスーパー大回転では銀メダルを獲得し、日本選手団第1号となった。

また立位に出場した本堂杏実（29、コーセー）はスーパー大回転で危ない場面もあったが、回転ではリズムに乗ってしっかり滑り切り9位。