¡ÚWBC¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Á¥§¥³²¼¤·1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´¾¡¡¡7²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤â8²ó¤Ë2È¯&9ÆÀÅÀ¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï4Åê¼ê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼
¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ 9-0 ¥Á¥§¥³(10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Á¥§¥³¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢½ªÈ×¤ËÆÀÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê1¼¡¥é¥¦¥ó¥É4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç3Ï¢¾¡¤·¥×¡¼¥ëC1°Ì¤Ç¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£3Ï¢ÇÔ¤Î¥Á¥§¥³¤È¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å¶ì¤·¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»øÂÇÀþ¤Ï¥Á¥§¥³ÀèÈ¯¤Î¥ª¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤ë130¥¥í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶ìÀï¡£5²ó¤Þ¤ÇËè²ó°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀèÈ¯¡¦郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤â¹¥Åê¡£4²ó2/3¤Ç63µå¤òÅê¤²¡¢ÂÇ¼Ô16¿Í¤Ë2Èï°ÂÂÇ¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç»î¹ç¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡¢3ÈÖ¼ê¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤âÌµ¼ºÅÀ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¶â´ÝÅê¼ê¤Ï5¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦Á¯Îõ¤ÊWBC¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤«ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï7²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ&ÅðÎÝ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡£ÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤¬¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ê1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤¬»°¿¶¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·8²ó¤Î¹¶·â¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Ç¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤¬Íð¤ì¤ë´Ö¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£Íß¤·¤«¤Ã¤¿1ÅÀ¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼þÅìÁª¼ê¤Î3¥é¥ó¤äÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÂçÎÌ9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¤ÏËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤¬Äù¤á¡¢4Åê¼ê¤Ë¤è¤ëÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´¾¡¤È¤·¡¢½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£