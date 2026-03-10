◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーチェコ（2026年3月10日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、すでに同組1位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。8回に打線が爆発。一挙9得点を挙げた。

なかなか点が入らず、0―0のまま迎えた8回だった。先頭の佐藤輝が死球で出塁。村上が三振に倒れ1死一塁で打席に立った若月が右翼線を破る二塁打を放つ。佐藤輝は一度三塁ベースを通り過ぎたところでストップしたが、中継の乱れを見て先制のホームを踏んだ。

ようやく奪った先制点に沸く東京Dだったが、さらに2死一、二塁で迎えた周東が3ランを右中間スタンドに突き刺した。この一撃で4―0とリードを広げると、侍ベンチも東京ドームのファンも大盛り上がりとなった。

これだけでは終わらない。その後2死満塁となり、代打・牧が押し出し四球を選び1点を追加した。なおも満塁で、続く村上に待望の一発。今大会初本塁打は右中間スタンドに飛び込むグランドスラムとなった。

この回打者一巡で一挙9得点し、先発全員安打もマーク。WBCでの先発全員安打は06年中国戦、13年オランダ戦、17年イスラエル戦（全員安打）に次いで4度目となった。