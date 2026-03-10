【ひらがなクイズ】文字を書く道具がヒント！ 空欄を埋める2文字、なーんだ？
言葉のパズルで思考のストレッチを試してみませんか？
今回は、懐かしい学び舎の思い出から現代社会を支える仕事の呼び名まで、バラエティーに富んだ言葉を集めました。
□□じにあ
□□ぴつ
ようち□□
□□むすび
ヒント：黒鉛の芯を木で囲んだ、削って使う昔ながらの筆記用具を何といいますか？
▼解説
それぞれの言葉に「えん」を当てはめると、次のようになります。
えんじにあ（エンジニア）
えんぴつ（鉛筆）
ようちえん（幼稚園）
えんむすび（縁結び）
専門知識で開発を担う「エンジニア（えんじにあ）」や、子供たちの笑顔があふれる「幼稚園（ようちえん）」の中に、身近な「鉛筆（えんぴつ）」や幸せな繋がりを願う「縁結び（えんむすび）」が共通のパーツとして組み込まれていました。音の重なりを辿っていくと、全く別の領域にある言葉たちが1つの輪になってつながります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
