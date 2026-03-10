300人が選ぶ「好き＆よく使う決済アプリ」ランキング！ 1位「PayPay」、2位は？【専門家の解説も】
財布を持ち歩かなくてもスマートフォン1つで買い物が完結する「キャッシュレス決済」。ポイント還元や独自のキャンペーン、使える店舗の多さなど、選ぶ基準は人それぞれですが、今最も多くの人がメインとして選んでいるのはどのアプリなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使う決済アプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
回答者に楽天ペイを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「楽天カードを持っているからポイントが貯まる」（30代女性／愛知県）「条件を満たせばポイント還元率が1.5％になるからです」（30代男性／北海道）「楽天ポイントで買い物をすることが多いから」（30代女性／埼玉県）「楽天のサービスを複数利用しており、楽天経済圏の恩恵を受けたいので一番利用しています」（40代女性／奈良県）
回答者にPayPayを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「友達ともお金のやり取りが簡単だしラインでプレゼントした時の決済にも紐づいているから」（40代女性／北海道）「キャンペーンや使える店舗が多く、ポイントが貯まりやすい」（60代女性／滋賀県）「周りでも使ってる人が多く対応店舗も多い為」（30代女性／東京都）「キャンペーンやクーポンが比較的多いので」（50代女性／青森県）
ばんか：どの決済サービスを使うか。それを判断するのに一番重要なのは、対応している店舗の多さだと思います。「このアプリさえ入れておいたら、ほとんどのお店で支払いができる」という安心感が大切になってくるのではないでしょうか。
PayPayが2位と2倍以上の票数差で1位になっている理由も、おそらく「対象店舗の豊富さ」でしょう。大手チェーン店はもちろん、町の個人商店などでも「PayPayだけは対応している」というお店は珍しくないため、「PayPayさえあれば財布がなくても大丈夫」という安心感があります。
また利用者数も多く、「みんなが使っている」という点も非常に大きな強みですね。複数人での食事会で割り勘したいときも、お金のやり取りが簡単にできてとても便利です。
楽天ペイの魅力は、やはり楽天ポイントへの高い還元率ですね。楽天ポイントをメインとして「ポイ活」している人にとっては、楽天経済圏（楽天市場、楽天カード、楽天トラベルなど）との相性がよく、ポイントがまとまりやすいのもうれしいポイントでしょう。
また、貯まったポイントをそのまま使えるのも便利ですよね。「貯めたポイントの使い道に困る」という悩みは珍しくありませんが、楽天ペイは使いどころに困りません。「貯める楽しさ、使う楽しさ」があるのが楽天ペイの強みだと感じています。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： 決済アプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)
