300人が選ぶ「好き＆よく使う決済アプリ」ランキング！ 1位「PayPay」、2位は？【専門家の解説も】

300人が選ぶ「好き＆よく使う決済アプリ」ランキング！ 1位「PayPay」、2位は？【専門家の解説も】