「ちいかわ」の小麦ギャルグッズ登場に中国ネット「かわいすぎ」「全部買うか迷う」

2026年3月9日、「ちいかわ」の小麦ギャル姿のグッズが発売されることが決定し、中国のネットユーザーの注目を集めている。

「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（通称・ちいかわ）」はナガノ氏が描くウェブ漫画シリーズ。22年4月からは朝の情報番組「めざましテレビ」内でテレビアニメが放送されており、25年末に同作初の映画化が発表されると、中国でも大きな話題となった。

そんな「ちいかわ」と1990〜2000年代の若者文化にインスピレーションを受けたストリートブランド「9090」のコラボレーショングッズが3月13日から受注販売されることが分かった。

同コラボでは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの4キャラクターが「小麦ギャル」の姿で登場する。日焼けした肌に制服姿、あごピースやダブルピースといった平成を思わせる装いが特徴で、Tシャツやスウェットパンツ、マスコットなどがラインナップされた。

この情報が中国のSNS・微博（ウェイボー）や小紅書（RED）で拡散されると、ネットユーザーから「かわいすぎない？」「なんか感じ出てるね」「ギャルうさぎ、最高！！」「めっちゃいい！！買う！！」「なるほど、うさぎが一番日焼けしてるんだ」「え、これ公式が出してるの！？てっきりファンのイラストかと思った」などの反応が寄せられた。

また、「コラボの服とかズボンもすごく楽しみ。動画で一瞬だけ映ってた」「前にもこういうコラボあったか知ってる人いる？大体値段どれくらいだった？全部買うかちょっと迷う」など、商品への関心や購入を検討するコメントも見られた。（翻訳・編集/岩田）