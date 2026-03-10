広島名物アナウンサーが執筆した長編野球小説　森拓磨『スコアボード』刊行へ

森拓磨（広島テレビアナウンサー）著『スコアボード』（カンゼン）が2026年3月10日に発売された。

【写真】森拓磨『スコアボード』書影を見る

本書は広島テレビアナウンサー・森拓磨が執筆する、構想&執筆に6年かかった自身初の長編野球小説。舞台は一九七〇年代のプロ野球 広島市民球場、「今日からスコアボードに行ってもらうけぇ」と崖っぷちキャッチャーに前代未聞の通告。果たして、仰天人事に隠された球団の思惑とはーー。

本書の刊行に合わせて森は「（本書内に登場する）新田や皆実、スミレ。私も大好きになったこの若者たちを、皆さまにもかわいがっていただければ、これ以上の喜びはありません」とコメントしている。

著者の森は年福岡県生まれ。2002年広島テレビ（HTV）へ入社。1年目からスポーツ中継に携わり、2011年からは夕方情報番組『テレビ派』メインキャスターも務める。2008年、2019年「NNS アナウンス大賞・優秀賞」受賞。著書に『黒田博樹 人を導く言葉 - エースの背中を追い続けた15年』（発行:ヨシモトブックス/発売:ワニブックス）『クラブ公認 広島ドラゴンフライズ ブースターノート』（発行:ザメディアジョン）などがある。文化活動として広島テレビ落語会（広テレ落語会）を主宰、自身も高座に上がる。また広島県バスケットボール協会理事も務める。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）