デザイナー・永野護が手がける漫画『ファイブスター物語』連載40周年を特集した『月刊ニュータイプ 2026年4月号』（KADOKAWA）が2026年3月10日（火）に発売される。

【写真】谷田部透湖の連載「あけてもくれても」が連載1周年

アニメ誌『月刊ニュータイプ』（KADOKAWA）の1986年4月号から始まり、今号で連載開始40周年を迎えた、デザイナー・永野護の漫画『ファイブスター物語』（読：ファイブスターストーリーズ）。ジョーカー太陽星団を舞台に、騎士や人工生命体のファティマ、巨大ロボット、そして神々や市井の人々がそれぞれの時代で躍動する姿を描く大河的なドラマが展開される本作。単行本をはじめとする関連書籍の発行部数はシリーズ累計で1000万部を突破している。

今号では40周年を記念した『ファイブスター物語』について20ページにわたる総力特集を掲載。付録では永野護が同号の表紙用に描いた剣聖カイエン＆アウクソーのイラストと、作品を象徴するファティマ・運命の3姉妹（アトロポス＆ラキシス＆クローソー）のイラストを両面B2ポスターとして収録される。

連載本編では多くのファンが待ち望んでいたエピソード「44分間の奇蹟」が進行しており、同エピソードが始まった3月号が完売するほどの大きな反響を呼んでいる。

そのほか『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』や『シン・エヴァンゲリオン劇場版』などに参加しているアニメーター・谷田部透湖の連載漫画「あけてもくれても」も掲載。今月号で連載開始1周年を迎えるにあたり14ページで展開される。

