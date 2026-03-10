大井競馬場で３月１０日、第１１Ｒでフジノウェーブ記念・Ｓ３（１４００メートル）が行われ、５番人気のナンセイホワイトが重賞初勝利。２着は７番人気のジョージテソーロ、３着は１４番人気のドリームビリーバー。１番人気のチカッパは７着に終わった。

落合玄太騎手（ジョージテソーロ＝２着）「道中はリズム良く運べて、４角の手応えも良かった。ただ、きょうは勝ち馬の方が上でした」

藤田凌騎手（ドリームビリーバー＝３着）「この馬のリズム重視で運んで、伸びてはいるのですが…。１４００メートルよりは１２００メートルの方がいいと思います」

飛田愛斗騎手（ライラボンド＝４着）「直線で勝ち馬に外から寄られてひるんでしまった。それまでは手応えが良かったし、馬券圏内もあったと思います」

和田譲治騎手（ギャルダル＝５着）「初めて乗ったが、難しい面はあるけど競馬では問題ないし、折り合いもつく。年齢を感じさせないし、またチャンスはあると思う」

矢野貴之騎手（チカッパ＝７着）「道中スムーズすぎてひと脚が使えない感じ。コース形態的にイメージがわきにくかった。千二の差し馬という感じがします」