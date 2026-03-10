株式会社NEXERは、結婚式場「ザ・グローバルビュー長崎」と共同で、事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女３５０人を対象に「結婚式の費用・予算に関する意識」についてのアンケートを実施。その結果を公表した。

結婚式の予算として最も多かった回答は「２００万〜３００万円未満」で３０.９％。次いで「１００万〜２００万円未満」が２８.９％、「５０万〜１００万円未満」が１９.１％と続く。そのほか「３００万〜４００万円未満」は９.１％、「４００万円以上」は５.４％、「５０万円未満」は６.６％という結果となった。予算には幅があるものの、極端に安い、高い回答は少なく、真ん中の価格帯に多く集まった。

続いて、実際にかかった費用が想定通りだったかどうかについて、最も多かったのは「想定通りだった」で５７.４％。一方「想定よりやや高くなった」は３３.７％、「想定よりかなり高くなった」は６.０％となり、合わせて３９.７％の方が予算を超えた経験があることがわかった。「想定より安く抑えられた」は２.９％と少数だった。

結婚式費用の中で特に「想定外だった」「金額に驚いた」項目について、最も多かったのは「衣装代」で２２.６％だった。レンタルでも、気に入ったデザインを選ぶと費用が上がりやすいようで、次いで「料理・ドリンクのランクアップ」が１５.７％、「装花・会場装飾」が１２.９％と続いた。

また、費用を抑えるために何か工夫をしたかどうかについては「ない」と回答したのが７９.７％と大多数を占め、「ある」は２０.３％にとどまった。