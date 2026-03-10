俳優のディーン・フジオカが１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。生まれ故郷への思いを明かす一幕があった。

今回は「東北出身の有名人が大集合」。

福島県須賀川市出身のディーンはＭＣの明石家さんまに「福島にどれくらい住んではったんですか？ 海外のイメージやけど」と聞かれると「僕は生まれたのは生まれたんですけど…。子供の時ずっと冬休み、夏休みは必ず須賀川に帰っていたので自分にとってふるさと、帰る場所っていうと福島県須賀川市ですね」と返答。

須賀川の魅力について聞かれると「やっぱりウルトラマンの生まれ故郷なんですよ。Ｍ７８星雲、光の国と須賀川市って姉妹都市なんですよ。僕、住民票持ってますからね、光の国の」ときっぱり。

ＭＣの明石家さんまに「何を言ってはるの？」と聞かれても「市役所に行くと発行してくれるんですよ、証明書を。あなたの戸籍はここにありますって」とディーン。

「（ウルトラマンの生みの親の）円谷英二さんが生まれた街なんですよ。円谷さんが発明された特撮の技術っていうのが、ずっと脈々と受け継がれて。街が空想の力で包まれてるんです」と熱く説明していた。