◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパン・村上宗隆内野手（２６）が待望の今大会１号を放った。２３年３月２１日のＷＢＣ決勝・米国戦以来３年ぶり、通算８本目の代表アーチは５点リードの８回２死満塁から飛び出した。打った瞬間それと分かる確信の一発。チェコの左腕ジョンソンの真ん中高め１４０キロの直球を完璧に捉えると、打球速度１８０・４キロの速さで バックスクリーン右横に放り込んだ。飛距離１２９・５メートル（データはいずれもＮＰＢ＋）の会心の当たりに東京ドームに詰めかけたファンは総立ちとなった。

２日の強化試合・オリックス戦、３日の同・阪神戦（ともに京セラＤ）では快音なし。１次ラウンド（Ｒ）の台湾、韓国戦はともに１安打でオーストラリア戦は無安打だった。

昨オフにヤクルトからポスティングシステムでＷソックスに移籍。メジャー１年目は環境の変化やチームになじむために苦労することが多々あるが、「日の丸を背負うチャンスがあるのであれば、僕から断るということはない。そういうチャンスがあることはすごく誇らしいことなので僕は全然迷いもなかった」と、強い覚悟を持って、侍に合流した。

前回大会は１次Ｒから不振にあえぎながらも、準決勝のメキシコ戦でサヨナラ打。決勝の米国戦でもアーチを放ち、ここぞの勝負強さを見せつけた。「できるのであれば毎打席ホームラン打ちたいですし、毎打席いい打撃ができれば。何とか自分の状態を上げながら、いい打席をたくさん送れるようにしていきたい」と闘志を燃やしていた“村神様”が、１次Ｒ最終戦でようやく本領を発揮した。