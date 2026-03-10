本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/10（火）
EUR/USD
1.1500（7.57億ユーロ）
1.1525（7.20億ユーロ）
1.1595（6.46億ユーロ）
1.1600（9.39億ユーロ）
1.1640（12.0億ユーロ）
1.1650（15.0億ユーロ）
1.1695（10.0億ユーロ）
1.1700（37.0億ユーロ）
USD/JPY
155.00（11.0億ドル）
157.75（6.22億ドル）
159.00（7.39億ドル）
GBP/USD
1.3325（3.00億ドル）
ユーロドルは1.1600、1.1640、1.1650に大規模設定あり、マグネット効果みられる可能性
ドル円は157.75に中規模設定、ピンポイントとなる公算高い
ポンドドルは1.3325と下方水準に中規模設定あり
