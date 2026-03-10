3月6日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、有吉弘行がそば屋で初挑戦した“あるメニュー”について語った。

【映像】有吉弘行、人生で初めて食べて衝撃だった料理「ビビったよ俺」「イカ墨!?みたいな」

おかめそばが気になるという視聴者から「挑戦しようと思いつつも頼んだことのないメニューはありませんか？」という投稿が届いた。

有吉は「あんまりそばの気分じゃなかったのよ。でもみんなが行くっていうから付き合って、こういう機会だから何でもいいやと思って、花巻そばを知らずに頼んだのよ」と、自身の体験を明かした。

「どんなの？」と興味を示すマツコ・デラックスに対し、有吉は「ビビったよ、俺。海苔がいっぱいだった」と当時の衝撃を告白。写真を見たマツコも「これが花巻そばって言うの!?」と目を丸くした。

番組で紹介された「花巻そば」の写真は、丼一面に真っ黒な海苔が敷き詰められ、もはやそばの姿すら見えないほど。「花巻だから花がきれいなそばかと思ったら、真っ黒のそば出てきた。イカ墨!?みたいな（笑）」と有吉は笑う。

一方、写真を見たマツコや久保田直子アナウンサーは「美味しそう！」と興味津々だ。有吉も「美味いのよ、海苔が美味しくて」とその味を絶賛し、「乗り気じゃない時に行くと、こういう（素敵な）出会いがあるな」と、食の探求心の重要性をしみじみと語っていた。