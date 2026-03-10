

千葉の鉄道シーンを支える「幕張車両センター」の心臓部が、初めて一般に解放されます。JR東日本千葉支社は、2026年3月21日（土）に同センター初となる「車両メンテナンス体験ツアー」を開催。

最大の目玉は、普段は絶対に入れない検査庫内での「ガチ」な作業体験。使用予定車種は、千葉でおなじみのE257系やB.B.BASE、209系。屋根上に登れるほか、ドア開閉操作、さらにはE257系のヘッドマーク（愛称名表示）を自分好みに設定できる撮影会など、ファン垂涎のコンテンツが凝縮されています。一生モノの体験内容と限定特典の詳細に迫ります。

幕張車両センターで初開催！超本格的なメンテナンス体験

普段は見られない検査庫の裏側へ潜入

これまで数々の車両基地イベントが開催されてきましたが、幕張車両センターにおいて「車両メンテナンス体験」をメインに据えたツアーは今回が初の試みとなります。実際の車両のメンテナンスが行われている検査庫に潜入し、普段は見られない検査の様子を見学できるだけでなく、自分自身で機器の操作を含むメンテナンス体験を行うことができます。

憧れの車両に触れる！屋根上から運転台まで

メンテナンス体験（イメージ）

屋根上・床下機器のメンテナンス体験

ツアーで使用される予定の車種は、サイクルトレインの「B.B.BASE」、房総エリアを走る「209系2100番台」、そして特急型の「E257系」です。体験内容は非常に本格的で、車両の屋根上（パンタグラフ等）や床下機器（台車等）のメンテナンス体験が含まれます。希望者は屋根上を歩くこともできるという、滅多にないチャンスです。

【参考】

自転車なし＆普段使いもOK！ 房総サイクル列車 B.B.BASE が全車 指定席券で乗れる！ 209系ボックス席の旅はいま千葉がいろいろ熱い！（※2022年2月掲載） https://tetsudo-ch.com/12154433.html

ドア開閉や運転台機器の操作も網羅

さらに、空気式および電気式ドアの開閉操作や、放送機器をはじめとする運転台機器の操作体験も予定されています。4つのグループに分かれ、1グループ4名までという少人数制のツアー形式でじっくり体験できるのも嬉しいポイントです。

ファン垂涎の「E257系愛称名設定」とミニモデル

愛称名表示ミニモデル（イメージ）

自分で選べるヘッドマーク表示

特に注目したいのは、車両前面の撮影コーナーです。E257系とB.B.BASEで撮影が可能ですが、なんとE257系ではLEDの愛称名を参加者が自由に選んで設定し、撮影することができます。房総特急として活躍したE257系の多彩なヘッドマーク表示を自分の手で設定できるのは、ファンにとってたまらない企画と言えるでしょう。

参加者限定のレアな記念品

しかも、本ツアーの参加者にはご来場記念として「E257系愛称名表示のミニモデル」がプレゼントされます。ここでしか手に入らない限定アイテムは、一生の宝物になりそうです。

イベント開催概要・申込方法

開催日時と集合場所

開催日は2026年3月21日(土)で、第1部は9:00〜12:00（受付は8:30〜9:00）、第2部は13:30〜16:30（受付は13:00〜13:30）の2回に分けて開催されます。集合および解散場所はJR幕張本郷駅の改札外です。

料金・参加条件とチケット購入方法

募集人数は各回8組16名で、販売価格は1組2名までで5万円（税込）となっています。1名の参加も可能です。参加対象は小学4年生以上で、小中学生が参加する場合は18歳以上の保護者1名の同伴が必須となります。チケットは「JRE MALL チケット JR東日本千葉支社店」で販売中。定員に達し次第の受付終了となります。予約締切は2026年3月19日(木)12:00ですが、既に完売間近となっています。

幕張車両センターの歴史に新たな1ページが刻まれる今回の初ツアー。高額ではありますが、その分、参加者が得る「特別感」と「知識」は他のイベントの追随を許しません。定員は1部・2部を合わせてわずか16組。3月19日の締切を待たずに満席となることが予想されます。この春、千葉の鉄道の舞台裏を自分の手で動かす、一生に一度の体験を選んでみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本 千葉支社）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）