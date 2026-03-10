井本彩花2nd写真集『BEST,』（東京ニュース通信社／2026年3月19日発売）の表紙が発表された。

【写真】井本彩花2nd写真集『BEST,』収録カットを見る

女優・井本彩花が約4年振りとなる2nd写真集を発売。写真集のタイトル「井本彩花2nd写真集『BEST,』」は井本彩花本人が命名。このタイトルには「22歳の私だからこそ表現できる最高傑作の1冊になったと思うから」「これからもどんどんBESTを更新し続けていきたい」という想いが込められている。

通常版の表紙は、沖縄の砂浜で撮影されたカットを採用。DVD付限定表紙版の表紙はラグジュアリーなホテルの1室で撮影されたカットが採用された。

本写真集の発売に合わせて井本は「4年ぶりに写真集を発売することになりました。今の22歳の私だから表現できるものをぎゅっとした1冊になっております。今年の仕事始めが写真集撮影で、とにかく楽しかったです。沖縄は暖かかったけど、海や川はさすがに冷たかったですね（笑）。今回の写真集チームと一緒に創りあげた“最高傑作”になっていると思います。是非、1st写真集の時から成長した井本彩花を見ていただきたいです。発売をお楽しみに」とコメントしている。

■プロフィール井本彩花（いもと・あやか）2003年10月23日生まれ。京都府出身。天秤座。A型。’17年に「第15回全日本国民的美少女コンテスト」にてグランプリを受賞。同年に放送されたドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」（テレビ朝日系）で女優デビュー。「仮面ライダーリバイス」（テレビ朝日系）ではヒロインの五十嵐さくらに抜擢。その後もドラマ「大奥」（フジテレビ系）、「プライベートバンカー」（テレビ朝日系）など話題作に出演している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）