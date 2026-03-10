3月10日の「踊る！さんま御殿!!」にて「東北出身の有名人が大集結」を放送。放送日翌日の3月11日は東日本大震災から15年ということで、東北にゆかりのある有名人たち13名が“東北魂全開”で各県の魅力をアピールした。

トークテーマ「東北人の主張！うちの地元のプチ自慢」では、ディーン・フジオカが、出身地の福島県須賀川市について、「ウルトラマンの生まれ故郷なんです」「“光の国”の住民票を持ってます」と自慢をするも、ウルトラマンといえば、「M78星雲・光の国（ウルトラの星）」が生まれ故郷として知られているだけに、全員ポカン。さんまからも「何をおっしゃってるんですか」などとツッコまれると、「円谷英二さんが生まれた町なんです」と、後からその理由を説明。全員「だからか！」と納得し、同郷の平子祐希（アルコ＆ピース）は「それを先に言わないと。頭のおかしい人だと思われちゃう」と、ディーン・フジオカにそっとダメ出ししていた。

その後も、「ままどおる」や「スパリゾートハワイアンズ」といった福島の有名ご当地CMソングをみんなが揃って歌う中、一人とまどう所をツッコまれるなど普段見られない姿も。さらに、青森県出身・王林の「東京の人に目の前で悪口を言ってもバレない」というトークでは、さんまが「ディーンさんみたいな爽やかで欠点がない人に悪口を言うときは？」とリクエストし、王林が「例えばですけど」と申し訳なさそうに、「おめどんずくさそだの」と青森の方言で悪口。その意味が「あなた、お尻が臭そうですね」だと明かされると、ディーン・フジオカはビックリ。スタジオ中が爆笑に包まれた。