鹿児島県の畜産会社が、ふるさと納税の返礼品の牛肉を黒毛和牛と不適正な表示で販売していたことがわかりました。

■交雑種やホルスタインの牛肉を「黒毛和牛」と表示

農林水産省が食品表示を是正するよう勧告したのは、鹿児島県指宿市の水迫畜産です。

農林水産省によりますと、2023年1月から10月までの間に「交雑種」または「ホルスタイン」の牛肉937.3キロを「黒毛和牛」と表示し、鹿児島市などのふるさと納税の返礼品として販売していたということです。

また2023年1月からおよそ1年の間、「沖縄県産」や「宮崎県産」の牛肉を「鹿児島県産」と表示し、ふるさと納税の返礼品や一般向けに販売していました。

この他、複数の牛肉を使っていたにもかかわらず、1つの個体識別番号を表示していたこともわかっています。

■農水省が食品表示の是正、再発防止策実施などを勧告

九州農政局が、2023年7月から今年1月までに行った、食品表示法に基づく立ち入り検査で明らかになりました。

水迫畜産の関係者は、今回の不適正な表示は「管理上のミスが原因」で、意図したものではなかったと話しています。

また水迫畜産は、去年、新たな管理システムを導入していて、今回の不適正な表示はそれ以前に行われたものだと説明しているということです。

農水省は水迫畜産に対し、食品表示の是正や原因の究明、再発防止策を実施するよう勧告しました。