お笑いトリオ「青色１号」が１０日、東京・杉並区の「座・高円寺２」で、２回目となる単独ライブ「オトコハツライヨ」を開催した。

２０１７年にトリオとしての活動を開始。昨年１０月にはコント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」に初出場し、いきなり決勝に進出して４位の好成績を挙げた。所属する太田プロのライブ「月笑（げつわら）」では２年連続年間チャンピオンに輝いている実力派だ。

この日は３人がサラリーマンに扮（ふん）してのコントでスタート。居酒屋やテレビショッピングの収録現場などを舞台に、日常の一コマを切り取るネタを次々に繰り出した。ボケのカミムラ（３５）と仮屋そうめん（３４）に榎本淳（３３）が小気味よくツッコみ、息の合ったコンビネーションで笑いを生み出した。

小ネタの映像にも工夫を凝らすなど、随所にセンスあふれる１時間半。ステージの最後にあいさつしたカミムラは「榎本はミス多かったです。疑われてるネタで榎本が最初かんじゃって、『コイツ動揺してんじゃねえのか』となった」と“攻撃”。榎本をタジタジにさせていた。ライブは１１日も同所で開催される。