その髪型、もう古いかも（泣）→【40・50代】丸っとマネOK♡「くびれウルフ」

長年同じスタイルを続けているけれど、季節に合わせてそろそろイメチェンしたい！ そんなミドル世代は、レイヤーで首元を絞った「くびれウルフ」を取り入れてみませんか？ トップの丸みと襟足の軽さが生むコントラストにより、顔まわりがすっきりと見える今どきなシルエットへ。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすい、洗練されたくびれウルフをご紹介します。

透明感ベージュのニュアンスプチウルフ

透明感のあるベージュカラーが、肌を明るく見せてくれそうなプチウルフボブ。ニュアンスウェーブを加え、トップを内側へ、ベースを外ハネに整えることで、動きのあるくびれを実現。自身のクセも活かしながらスタイリングできるため、無理のないこなれ感が楽しめます。

ひし形シルエットが美しいネオウルフ

オリーブベージュの艶感が映える、柔らかな質感のネオウルフです。トップにボリュームを持たせてグッとくびれを作り、毛先を軽やかに外ハネさせることで、きれいなひし形シルエットに。耳掛けをすることで顔まわりもすっきりと整い、品の良い落ち着いた佇まいを演出できそうです。

大人の品格漂う、ミディアムくびれレイヤー

赤みを抑えた柔らかなブラウンが、大人世代に相応しい上品さを醸し出すスタイル。トップをふんわりと内側に、ベースは毛束感を意識して外ハネにすることで、メリハリのある表情を作っています。落ち着いた雰囲気と今っぽさを両立した、洗練された印象を与えたい大人にフィットするデザインです。

まとまりの良い、オリーブグレージュのくびれロブ

艶やかなオリーブグレージュで、しっとりと整えた大人っぽいくびれロブです。トップをグッと内側に入れてまとまりを出し、ベースには肩に当たって自然にはねる外ハネを採用。結べる長さを残しているため、スタイリングが上手く決まりにくい日はサッと結ぶだけで◎ 多忙な大人世代に嬉しいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里