¡ÚWBC¡ÛÆüËÜ¤Ï8²ó¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÀèÀ©¡¡»àµå¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤¬3¥é¥ó¡¢Â¼¾å½¡Î´¤¬ËþÎÝÃÆ¤Ç°ìµó9ÆÀÅÀ
¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ¡¼¥Á¥§¥³(10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬8²ó¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ëºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥Á¥§¥³Àï¡£Á°¤Î»î¹ç¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤äÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤·¡¢Ìî¼ê¤Ï6¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤Î¤¾¤ß¤Þ¤¹¡£
0-0¤Î8²ó¡¢2ÈÖ¥é¥¤¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¥§¥³¤Î2ÈÖ¼ê¥³¥ô¥¡¥éÅê¼ê¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬º´Æ£Áª¼ê¤Î±¦ÏÓ¤ËÄ¾·â¡£¥³¥ô¥¡¥éÅê¼ê¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤¬¡¢Ç´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£º´Æ£Áª¼ê¤Ï3ÎÝ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á÷µå¤¬Íð¤ì¤¿´Ö¤Ë¡¢°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ò´Ù¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î3¥é¥ó¡£4ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥Á¥§¥³Åê¼ê¿Ø¤¬»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬¤È¤É¤á¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£°ìµó9ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£