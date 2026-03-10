緑黄色社会、2度目のアリーナツアー開催発表 9月から5都市で10公演
緑黄色社会が、自身2度目となるアリーナツアーを9月より開催することを発表した。
【写真】「イケメン！」長屋晴子お相手のBIGMAMA・金井政人
きょう10日に東京・Zepp Shinjukuにて開催されたファンクラブライブ『緑黄色社会 Fan Club Live "livestone vol.4"』にて開催を発表。約3年ぶりのアリーナツアーとなる今回は、前回のアリーナツアー『リョクシャ化計画2023-2024』より規模を拡大し、5都市にて10公演を行う。
■ツアー『緑黄色社会アリーナツアー2026』
9月19日（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY 開場午後5時／開演午後6時
9月20日（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY 開場午後3時／開演午後4時
10月10日（土）福岡・マリンメッセ福岡A館 開場午後5時／開演午後6時
10月11日（日）福岡・マリンメッセ福岡A館 開場午後3時／開演午後4時
10月23日（金）大阪・大阪城ホール 開場午後6時／開演午後7時
10月24日（土）大阪・大阪城ホール 開場午後3時／開演午後4時
11月13日（金）愛知・IGアリーナ 開場午後6時／開演午後7時
11月14日（土）愛知・IGアリーナ 開場午後3時／開演午後4時
12月5日（土）神奈川・横浜アリーナ 開場午後5時／開演午後6時
12月6日（日）神奈川・横浜アリーナ 開場午後3時／開演午後4時
【写真】「イケメン！」長屋晴子お相手のBIGMAMA・金井政人
きょう10日に東京・Zepp Shinjukuにて開催されたファンクラブライブ『緑黄色社会 Fan Club Live "livestone vol.4"』にて開催を発表。約3年ぶりのアリーナツアーとなる今回は、前回のアリーナツアー『リョクシャ化計画2023-2024』より規模を拡大し、5都市にて10公演を行う。
9月19日（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY 開場午後5時／開演午後6時
9月20日（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY 開場午後3時／開演午後4時
10月10日（土）福岡・マリンメッセ福岡A館 開場午後5時／開演午後6時
10月11日（日）福岡・マリンメッセ福岡A館 開場午後3時／開演午後4時
10月23日（金）大阪・大阪城ホール 開場午後6時／開演午後7時
10月24日（土）大阪・大阪城ホール 開場午後3時／開演午後4時
11月13日（金）愛知・IGアリーナ 開場午後6時／開演午後7時
11月14日（土）愛知・IGアリーナ 開場午後3時／開演午後4時
12月5日（土）神奈川・横浜アリーナ 開場午後5時／開演午後6時
12月6日（日）神奈川・横浜アリーナ 開場午後3時／開演午後4時