【丹東（中国遼寧省）＝出水翔太朗】新型コロナウイルスの感染拡大で２０２０年から中断していた中国と北朝鮮を結ぶ国際列車が、１２日に運行を再開することがわかった。

中国の複数の旅行会社が１０日、読売新聞の取材に明らかにした。貿易商や労働者らの往来の活発化が見込まれる。

運行再開に関する通知を受け取った関係者らによると、国際列車は週に４回運行する。北京と平壌を結び、中朝貿易の拠点である遼寧省丹東にも停車する。丹東のレストランや工場では、多数の北朝鮮労働者が働いている。

北朝鮮は新型コロナの感染拡大を防ぐため、２０年に国境を封鎖した。コロナ禍後は飛行機やバスによる人的往来を再開したが、国際列車の運行は中断したままだった。

関係者によると、中国人による観光目的での北朝鮮訪問の再開に向けた通知は確認されていない。当面は貿易商や労働者、外交関係者などが利用するものとみられる。

中国外務省報道官は１０日の記者会見で、「中朝は友好的な隣国だ。列車の運行を維持することは、両国間の人員交流を促進する上で重要な意義を持つ」と述べ、国際列車の運行再開に前向きな考えを示した。