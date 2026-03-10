◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーチェコ（2026年3月10日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手（30）が10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦に「7番・中堅」で先発出場。1点を先制した8回にダメ押しの3ランを放った。

0―0で迎えた8回だった。先頭の佐藤輝が死球で出塁。村上が三振に倒れ1死一塁で打席に立った若月が右翼線を破る二塁打を放つ。佐藤輝は一度三塁ベースを通り過ぎたところでストップしたが、中継の乱れを見て先制のホームを踏んだ。

ようやく奪った先制点に沸く東京Dだったが、さらに2死一、二塁で迎えた周東のひと振りにボルテージは最高潮に達した。相手2番手右腕コバラが投じた2球目、内角低めに来た143キロのカットボールを完璧に捉えると、打球は一直線で右中間スタンドに突き刺さった。

7回には足で魅せ、8回には勝利を決定づける一発で力こぶポーズ。昨シーズンまでのプロ人生8年間で通算17発の周東が放った国内組1号に侍ベンチも大盛り上がりとなった。