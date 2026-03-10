【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 4−0 ベトナム女子代表（日本時間3月10日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】長谷川唯の「美しすぎる縦回転クロス」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、正確な左足クロスで先制点を呼び込んだ。美しすぎるベルベットパスが、ファンの間で話題になっている。

2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指すなでしこジャパンは日本時間3月10日、AFC女子アジアカップ2026のグループC第3節でベトナム女子代表と対戦。前節から先発9選手を変更して臨むと、3トップを構成したFW植木理子、FW藤野あおば、FW浜野まいか、そして途中出場のFW清家貴子がゴールネットを揺らし、4−0の大勝を収めた。

インサイドハーフの一角で先発したキャプテンの長谷川は、スコアレスで迎えた21分に卓越したキック技術で先制点を演出する。相手陣内の深い位置でルーズボールを拾った背番号14は、“盟友”のDF清水梨紗とパス交換をした後、鋭い切り返しで相手DFをかわして左足をシャープに振った。

丁寧なキックから繰り出されたボールは美しい縦回転が掛かっておりゴール前へ一直線。相手のディフェンスラインを越えると、DF2人の間でマークを外していた植木の頭に吸い寄せられるように飛んでいった。植木はそのまま高い打点からヘディングシュートを叩き込んだ。

「綺麗な回転で味方がシュートしやすい」

ニルス・ニールセン監督はベンチから立ち上がって拍手を送り、長谷川は笑顔で植木とハイタッチをかわした。解説を務めた安藤梢（三菱重工浦和レッズレディース所属／元なでしこジャパンFW）は、「大きな1点ですよね」とコメント。植木に「（マークを外す動きを）ずっと続けられる」と称賛を送り、「長谷川選手、素晴らしいボール。綺麗な回転で味方がシュートしやすいですし、ピンポイントですね。右足でも左足でも蹴れますからね」と長谷川も称賛した。

SNS上でもファンが「長谷川が凄すぎる」「さすが長谷川唯すぎる」「美しい軌道のクロス」「アシストの唯ちゃん、えぐい」「最高」と歓喜している。

長谷川はハーフタイムでMF宮澤ひなたと交代。前半45分のプレーだったが、アシストシーン以外にも随所でさすがの存在感を発揮した。なお、3戦全勝のなでしこジャパンはグループステージを首位通過し、準々決勝は日本時間3月15日14時キックオフでA組3位のフィリピン代表と対戦する。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

