3月10日、宇野実彩子がInstagramを更新した。

【写真】美背中見せのドット衣装SHOTも公開

宇野は、今回の投稿にて、8日に開催されたAAAのデビュー20周年を記念した、宇野・與真司郎・末吉秀太の3人によるイベント「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」の東京公演について、「Stage look in Tokyo」「他のメンバーも想像しながら衣装を選ぶのもまた楽しい」とコメントすると、ポニーテールヘアの、美肌が際立つ顔アップSHOTを公開。

続けて、「追加公演で着たいコーデ、もうイメージしてあります」などと綴り、背中を大胆に見せたドット柄トップスにデニムを合わせた衣装のバックSHOTや、レーストップスにショート丈ボトムを合わせた美脚コーデなどを披露した。

この投稿に対して、ファンからは、「本当にかわいすぎる！」「宇野ちゃんのハイポニテ大好き」「天才的に可愛い」「女神」「ずっと憧れです」「コーデ天才」「ビジュ良すぎ」といった絶賛の声が寄せられていた。

2005年に男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとしてデビューし、2018年にはソロデビューも果たした宇野。今回の投稿でも触れていたイベント「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」は、4月29日に東京・立川で追加公演が開催されることが決定している。

画像出典：宇野実彩子オフィシャルInstagramより