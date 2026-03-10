「予測不能な連係に翻弄された」ベトナムに４発完勝、なでしこジャパンの強さに対戦国メディアが唖然「息苦しいほどのプレッシャーがかかった」【女子アジア杯】
現地３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第３節で、なでしこジャパンはベトナムと対戦し４−０で完勝。GS３戦全勝で首位通過を決めた。
立ち上がりから押し込む展開が続いた日本は、21分に植木理子のヘディング弾で先制点を奪う。後半に入っても攻め込むなか、51分に浜野まいかが追加点を奪取。その後も64分に藤野あおば、67分に清家貴子加点した。
この結果、なでしこジャパンに敗れたベトナムはグループステージ敗退が決定。ベトナムメディア『voh.com』は、以下のように試合の寸評を記した。
「日本からの猛烈なプレッシャーを受けたにもかかわらず、粘り強くプレーし、幾度となく攻撃をはね返した。しかし後半に入ると体力の消耗により、相手の素早いテンポについていけなかった。大敗を喫して、我々の希望は打ち砕かれた」
また『Lam Dong』も、「優勝候補のチームとのスキルレベルの差を克服することができなかった」伝えている。
「最初の数分から息苦しいほどのプレッシャーがかかった。試合開始直後から日本に圧倒的な優位性を確立され、自陣ゴール前を包囲された。ベトナム守備陣は、相手の予測不能な連係に翻弄された」
勝利したなでしこジャパンは準々決勝でフィリピンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
