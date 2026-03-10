食物アレルギーに対応「保育教諭が手作り やさしいお菓子」食材を厳選し安全とおいしさ追求《長崎》
米粉を使ったグラノーラや、グルテンフリーのクッキー。
保育教諭が手作りする、食物アレルギーに対応した菓子店です。
【NIB news every. 2026年2月23日放送より】
長崎市鳴滝の住宅街にある『VITALITY MINI BREAK（ビタリティ・ミニ・ブレイク）』。
空き家を改装し、おととし10月にオープンした作業所を兼ねた直売所です。
オーナーは、長崎市出身で保育教諭の宗中 輝水さん。
そのこだわりは…
（VITALITY MINI BREAK 宗中 輝水さん）
「手作りした、体にやさしくて食物アレルギーを持った人でも、そうでない人も安心して食べられるおやつを作っています」
グラノーラに使われているオートミールは、無添加。
米粉は九州産、大豆粉は北海道産のものを厳選しています。
宗中さんは、中学生の頃からお菓子作りが趣味。
家族にふるまっていましたが、“あること” がきっかけで、食材について考えるようになりました。
（宗中 輝水さん）
「私のいとこが卵と小麦の食物アレルギーをもっていたので、いとこの誕生日にはなるべく、その素材を使わないで、バースデーケーキを焼くということをしていました」
結婚して母親となり、長崎市内の認定こども園で17年間、保育教諭として勤務。
子どもたちと関わる中で、気付いたことがありました。
（宗中 輝水さん）
「年々、子どもたち、食物アレルギーを持つ子どもたちが増えていると感じます」
アレルギーを気にせず、みんなが楽しく食べられるお菓子を作りたい。
一念発起してオープンしたのが、
『VITALITY MINI BREAK（ビタリティ・ミニ・ブレイク）』です。
お店の一番人気は「甘酒と米粉のグラノーラ」。
“小麦” や “卵” は、使いません。
ボウルにオートミールや米粉、砂糖、米油などを加えたら、そこに “甘酒”。
そして、スライスアーモンドとカボチャの種を入れて、軽く混ぜ合わせます。
（宗中 輝水さん）
「体に優しい甘みなっている。どこを食べてもさっくりとした食感になるようにしている」
シートに敷き詰めて、140℃のオーブンで焼くこと20分。
仕上げに、クランベリーのドライフルーツを加えて出来あがりです。
（冷川小粹アナウンサー）
「アーモンドの香ばしさ、」甘酒の優しい甘みがじんわり口に広がっておいしい」
小麦粉を使わないグラノーラは「抹茶」「ピーナツバター」も合わせて3種類。
「米粉クッキー」や「ソイビスケット」も、食物アレルギーに対応した商品です。
（宗中 輝水さん）
「いろんな人にこの店を知ってもらいたい。
手作りで安心して食べられる店と、どんどん広めていきたい」
アレルギーを気にせず、誰もが食べられるお菓子を。
宗中さんの手作りのお菓子が、みんなを笑顔にします。
宗中さんの店「ビタリティミニブレイク」。
3月13日(金)～15日(日）の3日間、みらい長崎ココウォークで開催される『よりみち雑貨市』に出店するということです。