◆オープン戦 ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）

この日から１軍に初合流していた巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が、２―２の８回から３番手として１軍初登板。最速は１４７キロを計測し、無安打無失点の１軍デビューを飾った。

胸は高鳴っていた。１軍合流初日、１万人を超える観客が見守る中マウンドへ。「緊張しました。緊張以外、何もなかったです」。慣れないマウンドだったこともあり、先頭に四球を与えて無死一塁。しかし、ここから実力を発揮した。まずは笹川をスライダー気味に回転する１４３キロの“まっスラ”で中飛に打ち取って１アウト。続くオスーナを１４６キロで遊ゴロ併殺打に仕留め、わずか１１球でマウンドを降りた。「マウンドに合わせるのに時間がかかってしまった。自分の中では納得がいくところはなかった」と自己採点は辛口だったが、「最後は自分の意図した球で打ち取れた。そこは収穫かなと思います」と手応えをにじませた。

この日は同級生で同じルーキー左腕の竹丸が先発。５回５安打無失点の快投を受け「あいつが良かった分、自分も頑張らなきゃ」と活躍を力に変えた。前日９日の移動でも行動をともにするなど、普段から仲良しの２人。良き仲間、良きライバルの姿を励みにした。

「あまり指にかかったボールはなかった。これから修正していくことはいっぱいある。きょうは自分の持ち味の“まっスラ”がちょっとかかりすぎてしまったので、しっかり腕を振って打者と対戦するのがこれからの課題です」と反省点を挙げた背番号０１１。支配下に近づく、上々デビューだった。（北村 優衣）