イラン情勢による“オイルショック”への懸念について、本当にそんなことが起きるのでしょうか。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「原油価格高騰…生活にどう影響？」をテーマに解説します。

■イラン情勢による原油価格の動き、生活への影響は？

石油製品は、身の回りのあらゆるものに使われています。原油高による影響がどれほど出てくるのでしょうか。アメリカのトランプ大統領は、次のように発言しています。

アメリカ トランプ大統領

「我々は圧倒的に勝利していて、予定を大幅に前倒ししている。（Q：今週中に終わるのか？）それはない。だがまもなくだろう。我々はさらに前進する」

トランプ大統領は現地9日の会見で、イランへの軍事作戦について、終結は「まもなくだろう」と述べました。軍事作戦の具体的な終了時期は明言しなかったものの、早期の終結に含みを持たせました。

アメリカメディアなどはこの発言の狙いについて、原油価格の高騰を抑える効果を狙ったとの見方も示しています。

ただ、これで本当に戦闘の終結に向かうのかというと、イランは戦い続ける構えを見せています。トランプ大統領の発言に対し、「戦闘の終結を決めるのは我々だ」と発信し、さらに中東地域から「原油1リットルの輸出も許さない」と威嚇をしたんです。

──いま事実上の封鎖状態が続いていて、一方で日本としても、中東地域に9割以上石油を依存しているというところになりますと、本当に先々というのが気になります。

経済や暮らしへの影響というのが考えられますが、イラン情勢で大きく動いている原油価格ですが、原油の主要な国際指標、アメリカ産WTI原油の先物価格です。

攻撃前は1バレル＝およそ159リットルあたり67ドル台でしたが、攻撃開始以降、価格が高騰し続け、8日には一時、1バレル＝119ドル台まで上がりました。

しかし、9日にはトランプ氏が終結を示唆する発言をしたことで、不安がやわらいだとみられまして、価格は少し下落しました。1バレル＝81ドル台にまで下がった時もありました。

──この数値は有事があると上がる傾向があって、数か月先の原油の値段を表すといわれています。車のガソリン代もですけれど、身近なところでいうと物流への影響も出てくるので、これからの影響が気になります。

石油製品のもとになる原油価格というところですが、日本に入ってきた原油は精製され、様々な石油製品に変わります。ガソリンや軽油などだけではなく、家庭での暖房、プラスチック製品、服などの化学繊維、さらには洗剤、医療現場で使われるマスクや湿布など、その利用方法は多岐にわたります。

──どれも生活にかかせないものですし、医療現場にまで影響が及ぶとなると今後が心配です。

プラスチックの原料となる「エチレン」を製造する企業の中には、すでに6日から製造量を減らしているところもありました。

そしてさらに、不安は、もやしを生産する工場にも広がっていました。

茨城県にある工場では、室温や水温を保つために重油を使い、もやしを出荷する際のパッケージにもプラスチックが欠かせません。

旭物産 林正二会長

「1〜2か月であれば問題はないけど、半年以上に及ぶと大変な事になる。もやしは値段が安い野菜。値上げせずに安い値段で引き続き納品できるように、はやくこの問題も解決してほしい」

──食べ物自体は大丈夫でも、それを包むものや、輸送コストも含めて影響が出てきますよね。

輸送コスト、食料など多岐にわたって影響が広がってくるわけですが、今後の見通しをみていきます。

石油元売り大手の1社は「石油製品は国内備蓄もあり、供給にただちに影響はない」としています。慌てずに行動していただきたいのですが、石油や石油製品に関しては備蓄があるということです。

■原油価格高騰 今後どうなる？

資源エネルギー庁によりますと、去年12月末時点で、国としての備蓄は国内消費量の146日分があり、国内の10か所の備蓄基地に保管されています。

担当課長によりますと、この国家備蓄の放出に向けての準備という段階ではまだないとした上で、「いつでも適切に対応できる体制はとっている」とのことでした。

ただちに備蓄を放出しないといけないという危機的状況ではまだないということです。

──かつて日本を襲った「オイルショック」というのは、パニックという部分もあったと思いますので、まずは落ち着いていいということを我々が知った上で、とはいえ今回の危機によって、日本経済の株価も乱高下していますし、世界経済も混乱していますから、一日も早い収束を願いたいですよね。

今後の見通しについて、みずほ証券のチーフエコノミスト・小林俊介さんに伺いました。

原油価格が上がることで、輸入価格や生産コストも上がった場合、それに関連する品々の販売価格が上がってくるということです。

1バレル＝110ドル台が1年間続くと、日本の家計にはおよそ10兆円の影響があるといいます。

ただ、アメリカにとっても原油価格の高騰が長期化しますと、トランプ大統領の支持率の低下にもつながりかねないということで、見通しとしては「そんなに長引かないのではないか」という事でした。

原油価格が高騰し続ければ、トランプ大統領にとっても不利な環境が強まるといいます。

トランプ大統領は、3月下旬に、米中首脳会談を控えていますが、こうした中で、この状況は会談でのマイナスの材料にもなりかねないと、中国側につけいる隙を与えたくないという思いも見え隠れするということでした。

──アメリカや日本にとっても、物価高は何としても避けたいことですので、国内に備蓄もあって、供給に直ちに影響はないと心に留め置きつつも、エネルギー・安全保障の環境を考えて、中東への依存度をどうしていくのかということも、今後考えていかなければならないですね。

いったんは落ち着いたようにみえる原油市場ですが、戦闘が続けば再び高騰するのは避けられません。各国の対応が焦点となります。

