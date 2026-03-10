パパブブレのイースターキャンディ登場♡ひよこやバニーの可愛い春スイーツ

クラフトキャンディ専門店「パパブブレ」から、春の訪れを祝うイースターシリーズが登場。2026年3月12日（木）より全国のパパブブレ店舗および公式サイトにて発売されます。ひよこやバニー、たまごをモチーフにしたポップでカラフルなキャンディがラインアップし、見ているだけで楽しい気分に♡パパブブレならではの職人技が光る遊び心あふれるデザインで、春のギフトやちょっとしたプレゼントにもぴったりのシリーズです。

たまご＆バニーモチーフのキャンディ



イースターの象徴である“たまご”や“うさぎ”をモチーフにした、見た目も楽しいキャンディミックスが登場。カラフルでユーモラスなデザインと、味わいのバランスにもこだわった商品です。

イースターエッグミックス



価格：740円（税込）

“たまご”をテーマにしたキャンディミックス。ひと目でエッグと分かるよう色やモチーフにこだわり、イースターらしい明るく楽しい雰囲気に仕上げました。

キャンディの絵柄には太眉が印象的なシュールで愛らしいヒヨコを採用。

フレーバーもヒヨコをイメージした黄色系の味わいを中心にセレクトしています。さらに、黄色いキャンディを透明キャンディで包んだ枕型キャンディは“生卵”をイメージしたユニークなデザインです。

イースターバニーミックス



価格：740円（税込）

イースターの主役であるバニーをモチーフにしたキャンディミックス。全5種類すべてにピンクを取り入れ、華やかで統一感のある世界観に仕上げました。

前歯をのぞかせたウサギの遊び心あるデザインが特徴で、思わずくすっと笑ってしまう可愛さ。イースターエッグは柄だけでなく形もたまご型にするなど細部までこだわりが詰まっています。

フレーバーはソーダ系と甘めの味をバランスよく組み合わせ、「BUNNY」の文字入りキャンディにはBの上にうさぎの耳がちょこんと乗ったキュートなデザインが施されています。

イースター限定ギフトセット



イースターエッグギフト（ひよこ）



価格：980円（税込）

イースターエッグギフト（うさぎ）



価格：980円（税込）

イースターを象徴する“たまご”の形をした容器にキャンディを詰め合わせたギフトセット。

中には〈バニーミックス〉と〈エッグミックス〉のキャンディが入っており、可愛らしいラッピングでそのままプレゼントとして渡せる仕様です。食べ終わった後は小物入れとしても使えます。

イースター小分けセット



価格：1,840円（税込）

エッグミックスとバニーミックスの両方を気軽に楽しめるセット。ちょっとしたギフトやシェア用にもぴったりのアイテムです。

ポップなひよこロリポップ



ひよこロリポップ



価格：各530円（税込）

イースターらしい明るくポップなカラーのロリポップ。小さめのSSサイズで食べやすく、子どもから大人まで楽しめます。

フレーバーは人気のフルーツ系をセレクトし、ブルーのライチは他のカラーよりやや甘めの味わいに仕上げています。

キャンディBAGと合わせてラッピングすれば、インパクトのあるギフトにもなります♪

サイズ：SSサイズ

カラー／フレーバー：ピンク（チェリー）、ブルー（ライチ）、イエロー（パッションフルーツ）

発売日：2026年3月12日（木）

全国のパパブブレ店舗および公式サイトにて発売

春のギフトにもぴったり



パパブブレのイースターシリーズは、ポップでカラフルなデザインとユーモアたっぷりのモチーフが魅力。

ひよこやバニー、たまごの可愛いキャンディは、春のイベントやギフトにもぴったりです♡

職人技が詰まった小さなキャンディは、見ても食べても楽しい特別なお菓子。イースター気分を盛り上げてくれる限定シリーズを、ぜひチェックしてみてください♪