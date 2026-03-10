最後を締めくくる特別な限定車

BMWカナダは2026年3月6日、アルピナによる「XB7」の生産終了を記念する特別モデル「2026 ALPINA XB7 MANUFAKTUR（2026 アルピナ XB7 マヌファクトゥーア）」を北米向けに120台限定（うちカナダ向け12台）で発表しました。

アルピナは2025年末をもって長年続いたBMWとの車両製造に関する協力協定を終了し、2026年からはBMWグループが“アルピナ”ブランドの商標権を取得した新体制へと移行しました。

このXB7は、2020年にアルピナ史上初めて、ドイツ・ブッフローエのワークショップではなく米国サウスカロライナ州のBMWスパータンバーグ工場で最終組み立てが行われた特別なモデルです。ブランドの大きな転換期を迎えた現在、この2026 アルピナ XB7 マヌファクトゥーアは同工場で2026年9月より生産が開始され、これをもってXB7の歴史に幕を下ろすことになります。

ボディサイズは全長5180mm×全幅2000mm×全高1835mmと、堂々たる体躯を誇ります。広大な室内空間には3列シートが備わり、標準装備となる2列目のキャプテンシートにより、全席でゆったりとくつろげる6人乗り仕様となっています。

エクステリアには、これまでのXB7には設定されたことのない「フローズン・アルピナ・グリーン」と「フローズン・アルピナ・ブルー」の2色が特別に用意されています。

この特別なボディカラーを引き立てるべく、標準装備となる23インチのアルピナ・クラシック鍛造20スポークホイールや、グリル、ウィンドウ周り、フロントのアルピナロゴ、テールパイプなどは艶のあるグロスブラックで統一され、精悍な印象を与えます。

側面にはブラックのクラシックなアルピナ・デコセットが走り、Bピラーにはレーザーエッチングによる「MANUFAKTUR」の文字が控えめに刻まれ、リアには専用の「XB7 MANUFAKTUR」バッジが輝きます。

インテリアは、全120台共通で「タルトゥーフォ・フル・メリノ・レザー」と「アルピナ・ナチュラル・ウォールナット・アンスラサイト」のトリムが採用されています。フロントシートのヘッドレストにはグリーンとブルーの糸でヘリテージ・アルピナ・スクリプトが刺繍されており、アルピナの伝統を感じさせます。

さらに、フロントコンソールのリッドには「ALPINA XB7 MANUFAKTUR」のシルバープレートが装着され、120台中の1台であることを明確に示しています。また、インテリアに合わせてデザインされた、ブラウンのラヴァリナ・レザー製ハンドメイド・アルピナ・ウィークエンダーバッグが2つ標準で付属するのも、この限定車ならではの贅沢なポイントです。

パワーユニットには、BMW のS68型エンジンをベースとした4.4リッターV型8気筒ビターボエンジンを搭載し、最高出力は631馬力、最大トルクは800Nmを発揮します。8速アルピナ・スイッチ・トロニック・トランスミッションと48Vマイルドハイブリッドの組み合わせにより、0-100km／h加速はわずか4.2秒という驚異的なパフォーマンスを誇ります。アルピナ専用にチューニングされた2軸エアサスペンションなどにより、最高峰の快適性とダイナミクスを両立しています。

価格はカナダ市場向けで22万9900カナダドル（約2691万円 ※2026年3月上旬現在）からとなっています。オーナーへのデリバリーは、2026年第4四半期に開始される予定です。