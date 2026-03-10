＜ママ友は歯科医師＞歯の相談をしたら距離を置かれた気がする…常識的に考えてダメだった？
ママ友との距離感は、思いがけないきっかけで変わることもあるのではないでしょうか。今回寄せられたのは、歯科医師のママ友に子どもや自分の歯の相談をしていたという投稿者さんからの声です。
『歯科医師のママ友に子どもや自分の歯の相談をしていたのだけれど、最近距離を置かれている気がする。ダメなことだったのかな？』
治療をお願いしたわけではなく、話を聞いてもらっただけとの認識だった投稿者さん。しかし、コメント欄には厳しい意見が並びました。
少なくなかったのは、プロの知識を無料で求めるのは失礼という声です。
『なんでその道のプロにタダでやってもらって平気なのだろう。そりゃ疎遠にされるよ』
『仕事のことをプライベートで聞かれるとキリがないのよ。努力と投資で身につけた技術をタダで搾取された気分になる』
医療の相談は、本来診療の範囲に入る行為です。たとえ雑談の延長でも、「診断」や「助言」にあたる可能性があるのではないでしょうか。
『相談も本来は有料』
『プライベートな時間に問診させているのと同じ。お金を請求されてもおかしくない行為だよ』
『プロにタダで助言をもらうのは失礼』
一度は目をつむってくれたとしても、繰り返せば負担になります。「次からは医療機関で相談するね」と謝罪したほうがよい、と助言をするママもいました。
診察なしのアドバイスは「責任が取れない」
医療職の立場からの現実的な意見も目立ちました。
『助言の通りにしていたのに、結果虫歯ができたら、そのママ友に文句言わない？ 私なら曖昧な受け答えしかしないよ。私も施設勤務だった。同僚にナースがいたけれど、相談なんてしなかったよ』
医師や歯科医師は、対面で診察し、検査をしてこそ責任ある判断ができるのではないでしょうか。断片的な情報で助言を求められても、的確な答えは出しにくいものかもしれません。さらに専門分野の違いもあるのではないでしょうか。
『ママ友が歯科医師だとしても、小児歯科じゃなかったらヘタに答えられなくない？』
きちんと診察しているわけでもありません。専門でなければ、診断しにくいかもしれないですよね。プライベートで安易に答えることは、リスクにもなり得るでしょう。
そのママ友と信頼関係のある「友だち」だった？
関係性への指摘もありました。
『ママ友くらいの関係性ならダメだよ』
『投稿者さんみたいなことすると、無料での対応を要求してくる可能性があるし、責任を取るよう求めてくる可能性も。ママ友は一時的な知り合いであって、友だちではないよ』
『私は矯正するときに歯科医師で学生の頃からの友だちに聞きたかったけれど、図々しいと思ってやめた。後で報告だけしたら「いや、決める前に聞いてよ！」と言われた』
「決める前に聞いてよ」と言ってもらえたのは、学生時代からの付き合いで、信頼関係があったからこそかもしれません。
会うたびに相談されたらイヤかも
距離を置かれた理由は、相談内容だけではない可能性もあります。
『雑談の流れで軽く話題に出す程度ならまだしも、会うたびに話題に出されたら面倒になるかも』
『もしかしたら歯の話題のときだけ連絡していなかった？』
困ったときだけ頼る関係は、相手に「利用されている」と感じさせることがあるでしょう。普段から他愛ない会話や相互の関心があれば印象は違ったのかもしれません。医療相談は本来、有償で責任を伴う行為。雑談のつもりでも、相手にとっては仕事の延長になります。しかも複数回となれば、負担は大きいでしょう。
善意とマナーの境界線
投稿者さんに悪気はなかったのでしょう。しかし、「少し聞くだけ」でも相手にとっては業務の一部です。プロの知識は、その人が時間と費用をかけて身につけた価値あるものですよね。
『一般的なことではなくて、歯科医師としての意見を聞きたくてママ友に聞いていたのならそれはマナー違反だよ。頻繁だからウンザリされたのかも。しかもプライベートで仕事の話をしたくないと思う』
もし関係を続けたいなら、「安易に相談してしまってごめんね。今後はきちんと受診するよ」と素直に伝えることが一番かもしれません。
ママ友との関係は、子どもを通じた縁で成り立っています。だからこそ、適切な距離感と配慮が欠かせません。何気ない話題のつもりでも、一線を越えれば相手の負担になります。今回の出来事は、プロとプライベートの線引きをあらためて考えるきっかけではないでしょうか。相手の立場に想像力を向けること。それが信頼関係を守る第一歩なのかもしれませんね。
編集・あいぼん イラスト・松本うち