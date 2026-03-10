【千葉県船橋人】閉店後の紳士服店に大行列！【千葉県市川人】居酒屋の誕生日会で出てくる「衝撃のケーキ代わり」が豪華すぎる！？

【千葉県船橋人】閉店後の紳士服店に大行列！【千葉県市川人】居酒屋の誕生日会で出てくる「衝撃のケーキ代わり」が豪華すぎる！？