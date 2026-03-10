【千葉県船橋人】閉店後の紳士服店に大行列！【千葉県市川人】居酒屋の誕生日会で出てくる「衝撃のケーキ代わり」が豪華すぎる！？
2月10日（火）に放送した「ありえへん∞世界 衝撃映像＆茨城人vs千葉人！大バトル㊙生態調査SP」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜千葉県船橋人＞閉店後の紳士服店に大行列！＜千葉県市川人＞居酒屋の誕生日会で出てくる「衝撃のケーキ代わり」が豪華すぎる！？
▽世界の衝撃映像大連発！
▽〇〇人の生態調査！茨城人vs千葉人SP
・千葉県市川人…居酒屋の誕生日会で出てくる「衝撃のケーキ代わり」が豪華すぎる事件
・千葉県船橋人…真夜中に閉店した紳士服店に大行列！匂いまで吸引したくなる㊙やみつき弁当
・千葉県館山人…ピーナッツクリーム愛が異常すぎる事件
・千葉県館山人…東京人が驚愕！通常の4倍サイズを誇る「巨大寿司」
・茨城県境人…“あること”をするだけで「新築一軒家」をタダでもらえる!?事件
・茨城県大洗人…長年愛される謎のソウルフード「たらし」
【ありえへん衝撃グルメ】
・山形県鶴岡人…普通は捨てるアレを投入！？味噌汁にありえへん具材を入れる衝撃グルメ
【日本の未来を考えまSHOW】
▽成田＆村上のニッポンの未来を考えまSHOW
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
SUPER EIGHT（村上信五、丸山隆平、安田章大）
美輪明宏、宮崎哲弥
【ゲスト】
安東弘樹、安藤優子、黒沢かずこ、さくらまや、都築拓紀、細川ふみえ
※五十音順
【動画】＜千葉県船橋人＞閉店後の紳士服店に大行列！＜千葉県市川人＞居酒屋の誕生日会で出てくる「衝撃のケーキ代わり」が豪華すぎる！？
