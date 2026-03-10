＜私はクレーム処理係…？＞次期役員決めで一波乱！「非効率なやり方変える」主張され【第5話まんが】
私（ノグチスミレ）は夫・カズヤ、小3の息子・ケントとともにこの団地に引っ越してきました。暮らしているのはいくつもの棟が並ぶ大規模な団地です。そして今年度、私はなんと子ども会の「会長」になってしまいました。子ども会の定例の仕事だけでなく、クレーム処理などの予想外の対応にも追われ、何をしていても落ち着かない日々……。やりがいも感じるけれど大変すぎます。そんななかようやく任期満了が近づき、次期役員決めの日を迎えました。
私たちは役員候補として集まってきた人々に、仕事の内容や引き継ぎのスケジュールなどを伝えました。けれど書記を希望する方がパソコンを使えなかったりして、なかなかすんなり決まりません。するとハラさんという方が……。
「誰かが悪者になってでも変えないと。私は悪者になる覚悟があります！」ハラさんは演説のごとく、子ども会の改革を訴えてきました。しかしその剣幕に何人かの候補者が圧倒されたようで……その場で辞退者が続出しました。
結局ハラさんは子ども会の現状を詳しく伝えられ、「自分の思いどおりの変革は難しい」と思ったようです。
あっさり会長の立候補を取り下げてきました。
ただ非効率なやり方を変えたいという意気込みや、活動に積極的に携わろうとする姿勢は素晴らしいと思います。
今回のハラさんのやり方では上手くいかなかったのかもしれませんが、私としても少しずつ活動しやすい子ども会へ変わっていってくれたら……と感じました。
その後、辞退者を除く人たちで次期の役員は無事決定しました。
私の子ども会の会長としての役目も、これでようやく終わりそうな気配です。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
