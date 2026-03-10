¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¡K.O.B¤È¤Î½éÂÐ·è¤Ç¶þ¿«Âç¤Î»ú¤â¡Ä¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£°Æü¤Î²¬»³Âç²ñ¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØÃË»Ò½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢¸½£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤È¤Î»É·ãÅª½éÂÐ·è¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ïº£Ç¯¤Î£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤È¤Î¹³Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÂè£±»î¹ç¤Ç°ÂÅÄÍ¥¸×¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤È½éÂÐ·è¡£¥ª¥¹¥«¡¼¤Ë¶ú»É¤·¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤òÅê²¼¤¹¤ë¡££É£ã£å¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â¤òÍá¤Ó¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î¢Åê¤²¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤«¤é°ÂÅÄ¤¬µçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¥¦¥ë¥Õ¤¬½õ¤±¤ËÆþ¤ë¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ë¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÀ©»ß¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤òÃ¦½Ð¤·¤Æ¸ª¼Ö¼°¤ÎÊÑ·¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÈ¯¼Í¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï°ÂÅÄ¤¬£É£ã£å¤Î£É£ã£å¡¡£È£É£Ç£È¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç£É£ã£å¤È»ë»¦Àï¤òÅ¸³«¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢Ä©È¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¥¤ê¼ê¤È¥¹¥È¥ó¥Ô¥ó¥°¤òÏ¢È¯¤µ¤ì¤ÆµÕ½±¤µ¤ì¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÇÂç¤Î»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü½é¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢½ÀÆ»¤Ç¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï½é¿´¼Ô¤À¤«¤é¡£½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢º£Æü¤Î¤³¤Î°ìÀï¤ÎÉé¤±¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼¡¤Î¼«Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£