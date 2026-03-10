TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」メインPV＆OP・EDテーマ初解禁！
4月4日（土）より放送が開始するTVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」のメインPVが公開され、PV内でOP・EDテーマが初解禁。あわせて放送直前ビジュアルの公開、追加キャストとして黒田崇矢、小倉唯、竹達彩奈、小林ゆうの出演などが発表された。
「カナン様はあくまでチョロい」は、原作・noncoによる『週刊少年マガジン』にて連載中の人気漫画で、天然ポジティブ男子高校生・供犠羊司と、若くて甘美な魂を食するために人間界の高校に降り立った美食の悪魔・カナンとの”チョロ可愛い”初恋ラブコメ。2022年の連載当初より、その繊細かつ美麗なキャラクターイラストと物語の圧倒的”チョロ可愛さ”で全国の読者を虜にしており、アニメ化発表により更なる話題を呼んでいる。
今回公開となったメインPVは、新規カットが多く盛り込まれており、美麗な映像や軽快な会話劇、天然ポジティブな供犠からのアプローチにたじろぐ”チョロ可愛い”カナンが堪能できる内容となっている。さらに、Faulieu.によるオープニングテーマ「初恋モーメント」、あおぎり高校によるエンディングテーマ「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」も初めて聞くことができるので要チェックだ。
そして、照れて頬を赤らめるカナンが描かれた放送直前ビジュアルも公開。公式Xでは、GIFにより尻尾が動く仕様で公開されており、慌てふためくチョロ可愛さに溢れたイラストになっているのでこちらもぜひ注目してほしい。
さらに、追加キャストも公開。カナンの父・ベルゼブブを黒田崇矢が、カナンの担任・百合野ゆり子を小倉唯が、供犠の担任・魯李川ゆいを竹達彩奈が、保健室の先生・冷然涼子を小林ゆうが演じる。各キャストからのコメントも到着しているので、併せて読んでおきたい。
また、4月4日（土）のTV放送まで1ヶ月をきる中、配信サイト・追加放送局情報や「アミのメイド日記」と題したXのアカウント、アニメ公式TikTokも公開された。
様々な情報の発表を受け、放送開始に向けてより期待が高まるが、東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2026」では、3/28（土）にKING RECORDSブースのステージにて、キャスト5名（古賀葵、山下誠一郎、鈴代紗弓、河瀬茉希、七瀬彩夏）が登場するトークステージを予定しているとのこと。放送直前に貴重な話がきける機会なので、見逃せないステージになりそうだ。
●楽曲情報
OPテーマ
Faulieu.
「初恋モーメント」
※4月8日発売 Major 1st Album『MiX』収録
EDテーマ
あおぎり高校
「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」
●作品情報
TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」
TOKYO MX/BS11ほかにて2026年4月4日（土）25:00より放送開始！
配信サイト
dアニメストア ※地上波同時&先行配信
U-NEXT ※地上波同時&先行配信
アニメ放題 ※地上波同時&先行配信
Hulu
amazonプライムビデオ
Abema TV
DMM TV
FOD
BANDAI CHANNEL
milplus
J:COM STREAM
TELASA
Rチャンネル
Anime Festa
niconico
Lemino
アニメタイムズ
ふらっと動画
追加放送局
AT-X
HTB
＜INTRODUCTION＞
人間の魂を喰らう、妖しく美しい悪魔が降臨――。
美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。
最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司(きょうぎようじ)。
「私に食べられるなんて、とても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物」
ところが……
なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？
数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！
一緒に帰る！？ 手を繋ぐ！？ デート！？ 初××！？！？！？！？
「おのれ下等生物めーーーーーー！！」
チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪
【STAFF】
監督：室谷 靖
助監督：五十川久史
シリーズ構成：池田臨太郎
キャラクターデザイン：皆川愛香利
サブキャラクターデザイン：芝田千紗
プロップデザイン：鯉沼菜奈
美術監督：三原伸明
美術設定：スタジオ・ユニ キューン・プラント
色彩設計：大西峰代
3DCGディレクター：吉良柾成
撮影監督：浅川茂輝
編集：吉武将人
音響監督：名倉 靖
音響効果：佐藤理緒
音楽：睦月周平
音楽制作：キングレコード
アニメーションプロデューサー：柴 宏和
アニメーション制作：スタジオKAI
【CAST】
高潔カナン：古賀葵
供犠羊司：山下誠一郎
ジャンヌ：鈴代紗弓
アミ：河瀬茉希
益荒男撫子：七瀬彩夏
ミルチ・ゼブル：和泉風花
ミエル・ゼブル：遠野ひかる
リリム・ゼブル：南條愛乃
ベルゼブブ：黒田崇矢
百合野ゆり子：小倉唯
魯李川ゆい：竹達彩奈
冷然涼子：小林ゆう
●イベント情報
「カナン様はあくまでチョロい」トークステージ -いらっしゃい下等生物たち-
3/28（土）13:35〜14:10
場所：「AnimeJapan 2026」KING RECORDSブース
出演：古賀葵、山下誠一郎、鈴代紗弓、河瀬茉希、七瀬彩夏
詳しくはこちら
https://king-cr.jp/animejapan/
Ⓒnonco・講談社／「カナン様はあくまでチョロい製作委員会」
TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」公式サイト
https://kanachoro-anime.com
Faulieu.オフィシャルサイト
https://faulieu.com/
あおぎり高校オフィシャルサイト
https://www.aogirihighschool.com/
