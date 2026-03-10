鹿児島の未来のために頑張る人たちを紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

今回は薩摩川内市の過疎化が進んだ集落で、買い物が困難な人たちのために移動販売車を運営している人たちの取り組みです。

軽快な音楽を鳴らしながら走る車。薩摩川内市入来町浦之名の大馬越地区を走る移動販売車「まごえ号」です。

到着して商品を並べていると地域の住民が次々と集まってきました。

毎週月曜日、近くにスーパーなどがない大馬越地区やその周辺をまわっています。

「助かっている。不便、免許も返納したから」

「買えるあてがあるだけで気持ちが楽。向こうまで行かなきゃならないから」

顔なじみの客が集まり自然と会話に花が咲きます。

「三色餅だ。きれい」

「安心、つくった人の顔も浮かぶから」

夜明け前。豆腐をつくるスタッフは午前5時半から仕込みをはじめます。

朝7時、続々とスタッフが集まってきました。メンバーは市の職員2人と地元のスタッフ11人のあわせて13人です。

（高木充子さん）「おいしい特産品をつくっていきましょう」

高木充子さん、調理の仕事を定年退職したあと、「まごえ号」の立ち上げに関わり商品全般の製造責任者を務めています。

（高木充子さん）「地域のみなさんが喜んでくれる顔を思い出しながら、出勤している」

この日つくったのは豆腐やちらし寿司、揚物の「がね」やふくれ菓子など11種類。その多くに地元の食材を使いながら1つずつ丁寧に作っています。

（スタッフ）「朝早く起きてみんなと一緒になって、楽しい」

（スタッフ）「みんなが待ってて『助かる』と喜んでくれるのが一番いい」

地元の農家が育てた新鮮な野菜も販売しています。

（地元の野菜農家）「みんな元気なころは自分で作っていたが、自分で作れないからと買っていく」

午前11時。商品を「まごえ号」に積み込み出発です。

大馬越地区には2004年に845人が暮らしていましたが、ここ20年ほどで半分の448人に減りました。地区に唯一あった小学校は8年前に閉校。65歳以上の高齢化率はおよそ60パーセントです。

（記者）「大馬越地区では8年前に最寄りのスーパーマーケットが閉店。今では一番近いスーパーマーケットまで歩いて1時間以上かかる」

大馬越地区では買い物に行く交通手段がないいわゆる「買い物弱者」を支えるため、3年前に「まごえ号」の運営がはじまりました。宝くじの助成事業を使って移動販売車を購入。商品づくりと移動販売による「買い物支援」です。

（森園明紀さん）「これを持って歩いてそこの下まで行く」

大馬越地区に暮らす森園明紀さん(78)は40代で大病を患い運転ができません。いつも運転してくれていた妻・妃文さんは去年から病気で入院中です。

（森園明紀さん）「田舎だから困りごと。特に車に乗らない人は大変」

最寄りのスーパーマーケットまでは歩いて1時間かかるため、買い物は家の近くまで来る「まごえ号」が頼りです。

「今、まごえ号が来た。そこにきた」

1人の生活に寂しさを感じているという森園さん。「まごえ号」での買い物はホッとする時間のようです。

（森園明紀さん）「奥さんも久しぶりだが顔見て『久しぶりだね』と。ありがたい、一人になったときには。それぞれみんなが声をかけてくれたりしてくれるから」

ことしで活動4年目を迎えた「まごえ号」。商品を届けるだけではなく、一人ひとりに声をかけ体調や生活の変化にも気を配ってきました。

（高木充子さん）「見守りも兼ねているので来たときは話す。どういう状況かなと。もし異常があったら民生委員に連絡したり、つながりをつくることが私たちの役割、移動販売で」

スタッフの平均年齢は75歳とこれからの担い手探しや、原材料の高騰といった課題もありますが、高木さんは「地域を守るのは自分たち」と意気込んでいます。

（高木充子さん）「みんなで力をあわせてやれば、ひとつのものができると走って今3年。やる気満々でみんなが頑張っているからやっていける」

前向きな一人ひとりの思いが地域の暮らしを支え、“安心できるふるさと”を守っています。

・