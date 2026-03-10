鹿児島県が実施したキャンペーンにあわせ、インスタグラムで鹿児島県になりすました偽のアカウントが9件確認されました。10日夜、県が発表しました。

「なりすまし」があったのは、県スポーツ振興課の公式インスタグラムです。

10日午後、フォロワーから、偽のアカウントを知らせるメッセージが届き、スポーツ振興課が確認したところ、9つの偽アカウントが確認されたということです。

スポーツ振興課では、今月8日まで、抽選でスポーツ選手のサインが当たるプレゼントキャンペーンを行っていて、公式インスタグラムでアカウントをフォローして投稿に「いいね」することで、応募できるようになっていました。

スポーツ振興課ではインスタグラム運営者に通報し、削除を依頼。偽アカウントは、すでに削除されたということです。これまでに被害は確認されていないということです。

今回の偽アカウントは、公式のアカウントの前に追加文字があるパターンが多いということで、断続的に偽アカウントが作成されていることから、スポーツ振興課では当面の間、頻繁に確認をすることにしています。

・