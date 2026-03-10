元横綱・貴乃花光司氏（５３）が、貫禄たっぷりのスーツ姿を見せた。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し「我が尊敬する先生との再会」に喜んだ。その「先生」とは脳科学者の養老孟司氏で、「ご自宅から、私も見たことのない品をご持参くださいました。アメリカシアトルからの工芸品です」。曙さんとの取組をリアルに再現した工芸品に喜んだ。

フォロワーは「曙関との戦いですね。懐かしいですね」「ライバル同士の白熱のいちばんですね」「名横綱対決ですね」と懐かしんだ。

黒いスーツ姿の貴乃花氏は、あごにヒゲを生やし、ちょっぴりワイルドな風ぼう。フォロワーからは「関取・親方時代とは全く表情が違う」といった声も寄せられた。

貴乃花氏は１９９５年に元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と結婚し、３児をもうけるも２０１８年に離婚。２３年に再婚した。長男の花田優一は靴職人や画家、歌手などマルチに活動。次女の白河れいは２３年１月に芸能界デビューした。

２００３年に現役を引退してから２３年…貴乃花氏は最近、インスタグラムやＣＭで見せる近影が「今、体重何キロですか？」などの反響を呼んでいる。