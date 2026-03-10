◆大相撲 ▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）

東前頭２枚目・藤ノ川が、横綱初挑戦で初金星を挙げた。横綱・大の里を引き落としで破った。大の里は初めて初日から３連敗を喫し、休場ピンチに陥った。横綱昇進５場所目にして通算１１個目の金星配給。横綱の初日から３連敗は、師匠でもある稀勢の里（二所ノ関親方）が２０１９年初場所に記録して以来の屈辱となった。西前頭９枚目の玉鷲は幕内出場記録が１位・旭天鵬の１４７０回に並んだが、同８枚目の正代に敗れた。

東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）は、かみ締めるように懸賞の束を受け取った。１７７センチ、１２１キロの小兵は、横綱初挑戦にも「ドキドキではなくて、ワクワクしかなかった」と身長１５センチ、体重では６３キロも上回る大の里（二所ノ関）にも信念の真っ向勝負。「右が効いていた」と、右のど輪で相手の上体を起こし、最後は引き落とし。初金星に「ずっと取りたかった。思い切り当たって、自分らしい相撲を取れた」と、興奮気味に話した。

新入幕の昨年名古屋場所で若碇から改名。初代から１４８年続いていた伊勢ノ海部屋伝統のしこ名を継承した。「藤ノ川」が金星が挙げたのは、俊敏な動きで「今牛若丸」と称された４代目（先代・伊勢ノ海親方）が１９７０年秋場所で横綱・北の富士を破って以来、５６年ぶりとなった。

父の甲山親方（元幕内・大碇）は現役時代、横綱に挑戦する機会はなく、「親父がなかったので、自分が取れてよかった」と親子２代の夢をかなえ声を弾ませた。雄姿を見届けた同親方は「興奮ですよ。思わず手をたたきましたよ。『ヨッシャ！』と叫んでね」と父親の顔だった。４日目は連日の横綱戦、豊昇龍（立浪）戦が組まれた。「明日も思い切っていく」。自己最高位の東前頭２枚目で存在感を放つ２１歳が、荒れる場所を演出する。（大西 健太）

◆藤ノ川 成剛（ふじのかわ・せいごう）本名・斎藤成剛。２００５年２月２２日、京都市出身。２１歳。伊勢ノ海部屋。５歳で相撲を始め、高校は埼玉栄へ進学。２３年初場所で初土俵。初土俵から負け越しなしで、２４年九州場所で新十両。２５年名古屋場所で新入幕。１７７センチ、１２１キロ。得意は押し。家族は父（甲山親方）と弟２人（幕下・碇潟と埼玉栄高１年の夕剛）。母は１３年６月に他界。