ドル売り先行も続かず、欧州株高などリスク動向回復も ドル円は１５７円台後半＝ロンドン為替概況



ロンドン市場では、ドル売りが先行した。前日NY終盤のトランプ大統領発言がイラン攻撃の早期終結を示唆したことで、市場ムードが好転。原油相場が急反落し、NY株式市場は上昇した。本日もその流れを引き継ぎ、日本株・アジア株は総じて買われ、欧州株も堅調に取引されている。為替市場では、有事のドル買いの巻き戻しが進み、ロンドン序盤はドル売りや円売りが優勢となった。ドル円は一時157.28付近まで下落し、ユーロドルは1.1664付近まで上昇した。ただ、ロンドン中盤にかけてドル売りは失速し、ドル円は157円台後半、ユーロドルは1.16台前半から半ばでの推移に戻っている。クロス円は堅調で、ユーロ円は183円台後半、ポンド円は212円台前半の高値圏で取引されている。全般的には事態収拾への期待が勝っているものの、ドル相場は依然として神経質な地合いを抜け出せていない。足元ではトランプ米大統領が「イランと話し合う可能性がある」と米FOXが報じており、このあとのNY市場での続報や市場反応が注目される。



ドル円は157円台後半での取引。この日は有事のドル買いが一服しているが、神経質な地合いは継続している。東京朝方の157.95付近を高値に、その後はやや売りが優勢。ロンドン序盤には157.28付近まで下押しされた。ただ、売りも続かず157円台後半に戻している。



ユーロドルは1.16台半ばでの取引。東京昼過ぎにつけた1.1607付近を安値に、その後はロンドン序盤にかけて1.1664付近まで買われた。しかし、上値も重く1.16台前半から半ばで売買が交錯している。ユーロ円は東京午前に183.06付近まで下落したあとは、堅調に推移している。ロンドン時間には高値を183.76付近に伸ばしている。対ポンドではユーロ売りが先行も買い戻されており、目立った方向感はみられていない。欧州株が堅調に推移しており、ユーロ買いにつながる面があったようだ。



ポンドドルは1.34台半ばでの取引。東京昼過ぎの1.3414付近を安値に買われ、ロンドン序盤には高値を1.3483付近に伸ばした。その後は売買が交錯し、1.34台半ばを中心に揉み合っている。ポンド円は東京午前の211.60付近を安値に買われ、足元では212.34付近まで高値を伸ばしている。ユーロポンドは0.8642から0.8661までのレンジで振幅。ポンド買いが先行も、押し戻されている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

