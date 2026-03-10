東日本大震災から11日で15年となります。テレビ信州などNNN各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。



松本市にある信州大学附属松本小学校。5年生を対象にした防災の授業です。皆、東日本大震災の後に生まれました。講師は松本市の防災専門官をつとめ現在は市の防災計画へのアドバイスや市民向けの講座などに携わる宮坂政行さんです。「例えばこれ松本の地面なんです。これ。活断層。グーッと押される、押される、押されるとどうなるかっていうと、パキン。地面がパキンと折れるんだよ」宮坂さんが説明するのは松本市を通る「糸魚川-静岡構造線断層帯」。今後30年以内にマグニチュード7.6程度の大きな地震が14％から30％と高い確率で起こると予想されています。宮坂さん「この信大附属小のあたりは、震度6強です。大きな地割れが生じることもある。地震が来たら、パッと崩れるかもしれないという感じで、逃げる練習、気持ちの準備をしよう」授業後のやりとり児童「東日本大震災って言うと、津波のイメージがあるんですけど、実際のところどうなんですか」宮坂さん「東日本大震災は、海溝型で遠くの地震だったもんで、津波で来た。」実は宮坂さんは2017年まで陸上自衛隊に36年在籍し多くの災害派遣を経験。15年前の東日本大震災の時は茨城県で災害派遣の全体調整などを行いました。宮坂さん「東日本の話来週の水曜日、11日。15年前に、なんか。東日本大震災。そう、そうそうそう。そうなんだよ。まだ皆さん生まれてないよね」15年前のあの地震をこう振り返ります。宮坂さん「私は、あの時、練馬の（陸上自衛隊）第1師団司令部にいて、もう大災害の直撃っていうか、まあ、横から見ていてすぐに現地に行ったんだけどもね。今でも本当にね、きのうのことのようでした。本当にね、あの、そういう災害ってのはですね、忘れちゃいけないの。この15年目の節目に、もう一回皆さん思いを出してね、いつか必ず(地震は）来るから、準備をしよう」宮坂さんが市の防災専門官だった2020年に造られた「松本市防災物資ターミナル」。延べ床面積はおよそ5280平方メートルで、避難所に避難する4万4440人分の物資が備えられている他、全国から集まる支援物資がここに集約され、市内各地の避難所に配送されます。宮坂さん「大きな荷物、大量の荷物に関しましてはこちらにプラットフォームになっていますので、この高さ自体がですね、トラックの床の高さとほぼ大体一緒になっていますので。そのままガッと入れてフォークリフトにガッと入れるという感じです」こうした災害時の集配拠点ができたのは10年前に起きた熊本地震の教訓からでした。倉庫となる建物が機能せず仕分けなどの態勢が整わなかったことから全国各地から届いた物資の避難所への配送が滞ったといいます。宮坂さん「避難所に物はないんですよ。しかし物資集積所にはあるんですよ。ラストワンマイル（物流の最後の区間）がネックになった。いかに運ぶか、ここに運ぶ前にまず物をちゃんと大量に仕分けしておく体制を作らないと（支援物資を）出すことはできない。そういった考えですね」さらに、避難所用に備える物資の中身も変化しているといいます。その1つが、おととし宮坂さんが能登半島地震で派遣された際に避難所で活用されていたという「ダンボールベッド」です。宮坂さん「当初はダンボールベッドを、本当に床に寝るよりはいいよねと思っていた程度だったんですけども、実際に能登半島で見たら、今までずっと床で寝ていた高齢者がですね、ベッド入れたら本当に簡単に寝たり起きたりしてちょっと元気になったっていうあの状況を見たら、これはいいなって。まあ本当にそういう実体験ってのは大事ですね」松本市は能登半島地震をきっかけにダンボールベッドの備蓄量を当初の1000個から1200個に増やしました。災害の度に防災への備えはアップデートしていくべきだと宮坂さんはいいます。宮坂政行さん「もうとにかく防災は生きる、死なないことが一番で生きる命を守るのが大事なんですけどもゴールってどこら辺がゴールかわかりませんけどもスタートしてはいくらでも作れる。あれもやれこれもやれ100点満点目指そうと思ったら、なかなかスタートが遅れちゃうんですよ。いいんですよ。そんな考えずにとりあえずやろう。きょうからやろう。こんな感じですね」5年西組の劇「問題！避難所生活ではトイレをいつも通り使える。マルかバツか」「バツ。だいたい災害時は水道が溜まってるからな」宮坂さんが講演を行った信州大学附属松本小学校では先週土曜日、防災をテーマにした発表会が行われました。5年西組の児童たちは劇を披露します。5年西組の劇「私たちは夏に学校で防災合宿をしました。実際にやってみると、トイレの方が水を多く使って、問題が多いことが分かりました」このクラスでは4年生の時から防災について学んでいて災害時を想定した防災合宿や能登半島地震の被災地のための募金活動などを行ってきました。それはすべて、いつ自分の身に降りかかるかわからない、大災害に備えて…。5年西組の劇「ただ、知っているだけではなく実際に行動することが大事なんだね。いつ災害が起きるかは分からないから。準備は大切なんだね。私たちはこの2年間で学んできたことをこれからの生活に生かしていきたいです」宮坂さんもこの発表の様子を見守っていました。宮坂さん「５年西組やるじゃないかと。感動しました」