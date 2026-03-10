■これまでのあらすじ

義母に呼び捨てにされ、召使い扱いされる妻。それなのに夫は「親の悪口は聞きたくない」とため息をこぼすので、妻は我慢の限界を迎える。同居はあと2ヶ月だが、この先も続く嫁姑関係が今のままではよくないと考え、思いきって義母の命令を「イヤです」と断ってみると…？



「家族なんだから」そんな言葉ひとつでワガママざんまいの義母。義母は「私の時代は姑に逆らったらひどいめにあった」と言いますが、それと同じことを私にしようとしているのでしょうか？

私は嫁ではありますが、召使いではありません。義母の言いなりにならないと誓い、命令を拒否し続けていると…。夫から「なんで母さんを邪険にするんだよ」と叱られてしまいました。やっぱりね、そう来ると思った。義母の話を鵜呑みにして、私の話は聞こうともしない夫に、私はほとほと呆れてしまいました。モヤモヤした気持ちを抱えていたある日、義母が娘に言葉を教えていました。「カホ、だよ！」と、私の名前を、呼び捨てで。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:1日1鶏(月川はるの)