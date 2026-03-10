3月6日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が「気になるけど一度も注文したことのないメニュー」について熱いトークを繰り広げた。

【映像】マツコ、人生で一度も注文したことのない定番料理「良さ殺してない？」有吉も「絶対頼まない」

「そば屋に行くと、いつも“おかめそば”が気になるけど、一度も注文したことがない」という視聴者からの投稿が届いた。

マツコは「私、それでいうと“餡かけチャーハン”食べたことない」と告白。会食などで誰かが頼んだものを一口もらったことはあるものの、自ら頼んだことは一度もないという。

その理由について、マツコは「チャーハンの良さ殺してない？ お米のあの感じを口で楽しみたいじゃない、餡かけちゃったら…」と、チャーハンの魅力を損なわせる食べ方に異議を唱えた。

すると、有吉も「俺も積極的には絶対頼まない」と即座に同意し、「散々『あなたはパラパラ派？ しっとり派？』とか『美味しいチャーハンの作り方はパラパラに』とか言っといて、なんで餡かけてんだよ！」と猛ツッコミを入れる。2人ともパラパラの食感が命のチャーハンに、しっとりした餡をかけるという矛盾に納得がいかない様子だ。

マツコは「（餡をかけるならベースは）どっちでもよくない？ パラパラでもしっとりでも。最後餡になるんでしょ」ともっともな指摘を入れ、スタジオの笑いを誘った。

ところが、ヒートアップする議論の最中、有吉がある事実に気づく。

「毎回チャーハンのこと言ってるよ、私たち」

これまでも「レタスチャーハンの是非」など、番組で幾度となくチャーハンについて語り合ってきた2人。熱すぎるチャーハン愛を自覚したマツコは「嘘でしょ…どんだけ好きなのチャーハン」と呆れ顔を見せ、有吉と2人で「我々チャーハン好きすぎる」と笑い合っていた。