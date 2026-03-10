全国的に問題となっている下水道管の老朽化問題。維持管理が課題となる中、新潟市は官民が連携して運営に当たる「ウォーターPPP」の導入を検討しています。



3月10日、新潟市が開いた説明会。



〈市の担当者〉

「新たな官民連携の取り組みとしてウォーターPPPを導入し予防保全型維持管理へのレベルアップを目指したいと考えています」





「ウォーターPPP」とは下水道の維持管理や施設の更新などをまとめて民間に委託するもので、民間のノウハウや技術を活用し持続可能な事業の運営を目指します。下水道管をめぐってはことし1月…（リポート）「新潟市東区の閑静な住宅街です。銀行や住宅が立ち並ぶ丁字路の真ん中部分が陥没しているのがわかります」新潟市東区の市道で大型トラックが通った際に道路が陥没。市によると破損した下水道管に砂が流れ込み地下に空洞ができたことが原因とみられています。老朽化が問題となる一方で、担当職員は年々減少するなど下水道事業をめぐっては多くの課題が表面化しています。ウォーターPPPの導入が国から財政支援を受けるための要件でもあることから新潟市は去年から検討を進めています。市は今後、事業者を公募する予定ですが参加者からはこんな声も…〈事業者は〉「市の方もどうやるか手探りな状態で我々もどうやって取り組んでいくかがはっきりと見えてないところ」今後示される国の方針をもとに新潟市は事業の詳細を決めていくとしています。〈新潟市 下水道管理センター 山口貴史所長〉「民間事業者と連携しながらよりよい安心した下水道施設をつくりあげていきたい」生活に欠かせない下水道事業。新潟市は来年春頃に事業者を選定し業務の委託を進めていく方針です。