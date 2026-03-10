町田が８強進出！ 中村の渾身ヘッド弾を守り切り、江原にホームで１−０勝利【ACLE】
FC町田ゼルビアは３月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、江原FC（韓国）とホームで対戦した。
町田のスターティングメンバーは次の通り。GKは谷晃生、３バックは右から望月ヘンリー海輝、昌子源、中山雄太。ダブルボランチはネタ・ラヴィと白崎凌兵、ウィングバックは右に中村帆高、左に林幸多郎。２シャドーは仙頭啓矢と相馬勇紀、１トップにテテ・イェンギというラインナップだ。
第１戦はスコアレスドローで終えた町田。次のステージに進むには勝利が絶対条件のなか、３分に早速チャンスを作る。中山のパスに抜け出した相馬がボックス内から右足でシュートを放つ。だが、惜しくも枠を外れた。
12分に相馬が負傷し、ナ・サンホと交代するアクシデントがあったものの、ホームチームは25分に先制点を奪う。ナ・サンホの左からのクロスにエリア内で中村がダイビングヘッドで合わせ、ゴールに突き刺した。
迎えた後半、開始早々にピンチを迎える。49分、自陣ペナルティエリア内で連続シュートを浴びるも、谷の連続セーブや守備陣の身体を張った対応で事なきを得る。
その後は、果敢に攻める相手に苦戦するも、最後まで粘り強く守り抜いた町田が１―０で勝利。アジアの舞台でクラブ史上初のベスト８進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ゆうちゃみ、鈴木亜美、乃木坂や日向坂の人気メンバー、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
町田のスターティングメンバーは次の通り。GKは谷晃生、３バックは右から望月ヘンリー海輝、昌子源、中山雄太。ダブルボランチはネタ・ラヴィと白崎凌兵、ウィングバックは右に中村帆高、左に林幸多郎。２シャドーは仙頭啓矢と相馬勇紀、１トップにテテ・イェンギというラインナップだ。
12分に相馬が負傷し、ナ・サンホと交代するアクシデントがあったものの、ホームチームは25分に先制点を奪う。ナ・サンホの左からのクロスにエリア内で中村がダイビングヘッドで合わせ、ゴールに突き刺した。
迎えた後半、開始早々にピンチを迎える。49分、自陣ペナルティエリア内で連続シュートを浴びるも、谷の連続セーブや守備陣の身体を張った対応で事なきを得る。
その後は、果敢に攻める相手に苦戦するも、最後まで粘り強く守り抜いた町田が１―０で勝利。アジアの舞台でクラブ史上初のベスト８進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ゆうちゃみ、鈴木亜美、乃木坂や日向坂の人気メンバー、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集