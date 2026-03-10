YOASOBI×ASICS SportStyle コラボアイテム抽選販売の詳細発表！YOASOBI公式FC有料会員限定抽選販売も実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIと日本発のスポーツブランドのASICS SportStyleによるコラボレーション シューズ＆アパレルの抽選販売の詳細が発表された。

■YOASOBIのふたりがこだわり抜いたアイテムがラインナップ

スポーツのヘリテージと革新性をライフスタイルへと拡張し、「快適さ」と「スタイル」を両立した提案を続けている“ASICS SportStyle”カテゴリー。先駆けて公開されたコラボレーションムービーでは、YOASOBIのふたりがアイテムを着こなす姿が届けられ、発売に向けての期待が高まっていた。

そしてこのたび、3月19日の発売に先駆けて、3月11日10時より「YOASOBI online store」にてコラボアイテムの抽選販売受付を実施することが決定。

「YOASOBI online store」での抽選販売は、YOASOBIオフィシャルファンクラブ「YOA’S」有料会員限定抽選販売となる。

さらに3月12日からは、ASICSオンラインサイトでの抽選販売も実施される（一部のスポーツスタイル取扱店でも販売も実施予定）。

今回のASICS SportStyleとYOASOBIのコラボレーションアイテムは、シューズ、ニットジャケット、ニットパンツ、フーディー、ロゴキャップ、ロゴソックスといった全6アイテム。

YOASOBIのふたりがコンセプト検討から製品開発まで長期にわたって深く関わり、 ASICSの開発者、デザイナーらと活発に議論しながらプロダクトを完成。

「自分たちで決めていないディテールがひとつもないほどこだわって作り込みました」と語るアイテムは、ASICS SportStyleのロゴとYOASOBIロゴをマッシュアップした、当コラボレーションためだけの限定ロゴがあしらわれるなど、特別感溢れるデザインとなっている。

また、今回のコラボレーションアイテム発売を記念して、ASICS FLAGSHIP HARAJUKUでは3月14日から3月29日まで、YOASOBIとASICS SportStyleの世界観を掛け合わせた店頭装飾を展開予定。

