赤楚衛二主演ドラマ『キンパとおにぎり』EDテーマ、音田雅則「幸せの色」MVにドラマでヒロインを務める元IZ*ONEのカン・ヘウォンが出演

赤楚衛二主演のドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』エンディングテーマとしてオンエア中の、音田雅則の最新曲「幸せの色」のMVが公開された。

■最低気温-11℃のソウルで撮影された、切なくて美しい映像

「幸せの色」MVにはドラマ『キンパとおにぎり』でヒロインを務める、韓国人女優カン・ヘウォンが出演。

1月末に最低気温マイナス11度のソウルで撮影され、切なく美しい映像に仕上がったMVについて、カン・ヘウォンは「このミュージックビデオに参加出来てとても光栄です。ドラマを見ているときにもこの曲がとても良いと思っていました。調べてみたら歌詞もすごく良かった。曲を聴きながら歌詞も一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」と語っている。

かつてIZ*ONEのメンバーとして活動していたことで知られる、カン・ヘウォン。IZ*ONEは、キム・チェウォン、SAKURA（現LE SSERAFIM）、チャン・ウォニョン、アン・ユジン（現IVE）らそうそうたるメンバーが集結し、2年半の期間限定での活動を経て惜しまれつつ解散した日韓合同の12人組女性アイドルグループ。彼女がIZ*ONE以外で日本アーティストのMVに出演するのは、今回が初となる。

カン・ヘウォンは、これまでドラマ『善意の競争』『プレイヤー2：ギャングたちの戦争』『少年時代』『青春ブロッサム』『スピリット・フィンガーズ』など多彩な作品に出演。「幸せの色」MVでは、彼女の様々な表情や美しいビジュアル、そして切ない涙にも注目だ。

■「幸せの色」の“ピアノバージョン”が3月10日より配信がスタート

音田雅則は、京都出身、甘く透明な歌声がSNSで話題を呼んでいる22歳のソロアーティスト。

幸せと思うほど

どこか寂しくて

あなたは私の大切なハナだから

という「幸せの色」の歌詞にある“ハナ”という言葉は日本語の“花”と、韓国語で“ひとつ”という意味の“하나（ハナ）”のダブルミーニングになるように意図してカタカナ表記となっているとのこと。

より感情を込めて切なく歌とピアノを録り直して完成した「幸せの色 (piano ver.)」が、3月10日より配信スタートとなることも決定。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「幸せの色」

2026.03.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「幸せの色(piano ver.)」

■関連リンク

ドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/kinpa_onigiri/

音田雅則 OFFICIAL SNS

YouTube

Instagram

https://www.instagram.com/otodaaaa_/

TikTok

X

https://x.com/masanori_otoda